Endlich, das werden wohl die Fans von Rot-Weiss Essen bei dieser Nachricht denken: Vinko Sapina, der Kapitän der Hafenstraße, ist zurück - und das gesund.

Gute Nachrichten für Rot-Weiss Essen: Der Kapitän mischt wieder fleißig im Mannschaftstraining mit. Und das Wichtigste: Vinko Sapina ist beschwerdefrei.

Der 28-Jährige hat nach unseren Informationen keinerlei Kniebeschwerden nach den Einheiten mehr - sein grippaler Infekt gehört ebenfalls der Vergangenheit an.

Aber, klar: bei 100 Prozent seiner Kräfte ist der gebürtige Kroate noch nicht. Aber: Sapina wird gegen die Spielvereinigung Unterhaching, wenn nicht doch noch irgendwelche Beschwerden in den nächsten Tagen auftauchen sollten, im 20er Spieltagskader von Trainer Christoph Dabrowski stehen.

Sapina, der bis Ende Januar nur ein Spiel wegen einer Nackenverletzung verpasste, hatte zuletzt gleich fünfmal passen müssen. Bis zu seinen Kniebeschwerden und einem grippalen Infekt war Sapina der Dreh- und Angelpunkt im Essener Mittelfeld-Zentrum.





Er ist als Sechser und Ideengeber so etwas wie der Staubsauger und Taktgeber in Person im RWE-Spiel. Immerhin: auch ohne den ehemaligen Verler holten die Essener in den letzten fünf Begegnungen sieben Zähler.

Felix Götze pausiert nach seiner Kopfverletzung noch und hat in dieser Woche bis dato nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Sein Einsatz am kommenden Wochenende - Samstag, 2. März, 16.30 Uhr - gegen Unterhaching ist äußerst fraglich.

Fortan dürfte der Kapitän wieder mitmischen und mit RWE den Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga angehen. Stichwort 2. Liga: Immer wieder tauchten zuletzt in den Sozialen Medien Gerüchte auf, die besagten, dass sich Sapina für die kommende Saison 2024/2025 schon mit dem Karlsruher SC einig sein soll. RevierSport weiß: völliger Blödsinn! Sapina, der für 40.000 Euro vom SC Verl nach Essen wechselte, besitzt in Essen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 (ohne Ausstiegsklausel).

Viel mehr als sich mit solchen Gerüchten um seine Person zu beschäftigen, wird Sapina nun wieder Vollgas geben, um im Bestfall mit Rot-Weiss Essen in der Spielzeit 2024/2025 gegen den Karlsruher SC zu spielen - dann in der 2. Bundesliga.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2024

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026