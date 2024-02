Mit zwei Siegen im Rücken reist der MSV Duisburg am Freitagabend (23. Februar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum SC Preußen Münster. Der MSV-Trainer weiß, was seine Mannschaft beim SCP erwartet.

Beim MSV Duisburg herrscht wieder gute Stimmung und allen voran ist die Hoffnung zurückgekehrt. Nach den zwei Siegen in Folge, die dem MSV in dieser Saison erstmals gelangen, herrscht Optimismus rund um die Wedau.

Nun geht es für die Zebras zum Westschlager an die Hammer Straße zu Preußen Münster. Das Stadion des SCP wird mit 11.744 Fans ausverkauft sein. Darunter werden auch 1200 Anhänger aus Duisburg sein. Diese wollen natürlich den dritten Dreier in Serie sehen. Sollte das gelingen, dann würde der MSV zumindest von Freitagabend bis Samstagmittag einen Nicht-Abstiegsplatz belegen.

"Ich schaue noch nicht, wie viele Punkte wir am Ende brauchen. Ich weiß aber, dass wir bei einem Sieg in Münster das erste Mal über dem Strich stehen würden. Das ist natürlich für uns eine zusätzliche Motivation", sagte Boris Schommers auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Bis auf Kolja Pusch, der wegen einer Atemwegsinfektion nicht trainieren kann, und den vier Langzeitverletzten - Pascal Köpke, Marvin Bakalorz, Caspar Jander und Chinedu Ekene - kann der MSV-Trainer in Münster aus dem Vollen schöpfen.

Dass die Aufgabe in Münster sehr schwer wird, weiß natürlich auch Schommers: "Preußen Münster ist ein ganz hartes Brett. Grundsätzlich sind sie, ich will nicht sagen Mannschaft der Stunde, aber sehr gut drauf. Sie haben nur eines der letzten 13 Spiele verloren und keine Partie in 2024 verloren. Uns erwartet eine starke Mannschaft, mit einer starken Kulisse im Rücken. Die Preußen verfügen über gute Standards und einen eigenen Spielstil."

Sieben Punkte liegt Münster aktuell hinter Relegationsrang drei zurück. Ob Schommers den Preußen den ganz großen Wurf Richtung 2. Bundesliga noch zutraut? Seine Antwort: "Nach dem Freitag wünsche ich Sascha Hildmann alles Gute für seine weiteren Spiele. Wir haben ja den Fußballlehrer gemeinsam gemacht. Da gibt es eine Verbindung. Am Freitag wollen wir aber gewinnen und Münsters Serie beenden." Der Lohn wäre klar: ein Nichtabstiegsplatz für den MSV Duisburg.