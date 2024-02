Auch nach dem Trainerwechsel läuft es beim SV Waldhof Mannheim noch nicht so wie erhofft. Der Turn-Around soll nun im Derby gelingen.

In der Winterpause ersetzte der SV Waldhof Mannheim nicht nur Rüdiger Rehm mit Marco Antwerpen auf der Trainerbank - die Baden-Württemberger verstärkten sich auch mit Terrence Boyd (1. FC Kaiserslautern), Kevin Goden (1. FC Düren), Martin Kobylanski (VSG Altglienicke), Lukas Klünter und Omer Hanin (beide zuletzt ohne Klub), um den Absturz in die Regionalliga Südwest zu vermeiden. Vor der Saison wurde die SVW noch als Aufstiegsaspirant gehandelt. Nun muss sich Mannheim aus dem Keller befreien.

Die "Buwe" belgen einen Abstiegsplatz und nun - Sonntag, 18. Februar, 13.30 Uhr - kommt es zum Derby gegen den 1. FC Saarbrücken.

Antwerpen will nach dem 2:2 gegen Münster und 1:3 in Ulm nun seinen ersten Dreier mit dem Waldhof einfahren. Der ehemalige Regionalliga-West-Trainer von Rot Weiss Ahlen betonte auf der Spieltags-Pressekonferenz: "Wir müssen uns fußballerisch definitiv steigern, einfache Fehler abstellen und konzentrierter in der Partie sein. Erste Fortschritte sind im Training unter der Woche schon zu erkennen gewesen. Aber wir müssen da weitermachen, wesentlich überzeugter sein von dem, was wir tun und selbstbewusster auftreten."

Der Fußballlehrer betonte: "Wir müssen die Heimspiele nutzen, um da rauszukommen. Saarbrücken ist die nächste Möglichkeit, drei Punkte zu holen. Und die haben wir auch dringend nötig!"

Wenn man unsere Tabellensituation sieht, ist es unerheblich, welche Spieler im Kader sind. Wir brauchen händeringend Punkte Marco Antwerpen

Kevin Goden (muskuläre Probleme) wird ausfallen. Ob Minous Gouras und Kevin Arase, die in Ulm nicht im 20er Spieltagskader standen, zur Mannschaft zurückkehren werden, ließ der 52-Jährige offen.

Ohne Goden und vielleicht auch Gouras sowie Arase, dafür aber vor der Saison-Rekordkulisse von über 15.500 Fans (inklusive 3.200 Schlachtenbummler aus Saarbrücken) sollte der erste Dreier in 2024 gelingen. Bisher kamen die meisten Fans ins Carl-Benz-Stadion am 17. September 2023 - 10.101 gegen den SSV Ulm 1846.

Antwerpen unterstrich vor dem Saarbrücken-Duell: "Wenn man unsere Tabellensituation sieht, ist es unerheblich, welche Spieler im Kader sind. Wir brauchen händeringend Punkte." Der letzte Heimsieg des SV Waldhof datiert vom 20. Dezember 2023 - 1:0 gegen TSV 1860 München.