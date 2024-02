Gegen Preußen Münster: BVB will Serie ausbauen und an RWE vorbei

Der BVB II hat sich in der 3. Liga ganz nach oben geschlichen. Die Rekordjagd soll auch gegen Münster weitergehen, nachdem das Spiel beim ersten Versuch abgesagt werden musste.

Am 20. Dezember musste das Drittligaspiel der U23 von Borussia Dortmund gegen Preußen Münster im Stadion "Rote Erde" kurzfristig abgesagt werden.

Der Grund: Bei einem Routine-Rundgang vor der Partie wurde im Gästeblock ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Der entpuppte sich später als harmlos, dennoch wurde die Begegnung abgesagt.

Nun steht am Dienstag (19 Uhr) das Nachholspiel an. Und die Vorzeichen sind klar: Der BVB II hat sich zu einem Spitzenteam in der Liga gemausert. Trotz wichtiger Abgänge, trotz einiger Sperren: Die Dortmunder sind seit acht Partien ungeschlagen und bei einem Dreier gegen die Preußen winkt Platz vier in der Tabelle.

Doch die Borussen müssen umbauen, drei Akteure sind gesperrt. Nach Roten Karten müssen Julian Hettwer und Falko Michel noch pausieren. Zudem sah Franz Roggow beim 3:1 bei Viktoria Köln seine fünfte Gelbe Karte. Verletzt sind zudem Paul-Philipp Besong, Justin Butler, Tiago Estevao, Guille Bueno, Jonah Husseck, Omoruyi Irorere und Abdoulaye Kamara. Nur Kamara könnte es noch schaffen bis zum Anpfiff wieder dabei zu sein.

BVB-Coach Jan Zimmermann erklärte vor der Partie gegenüber vereinseigenen Medien: "Wir werden ein paar Änderungen vornehmen, was aber in einer Englischen Woche auch ganz normal ist. Dabei müssen wir sorgfältig abwägen. Es ist ein schmaler Grat, da wir aktuell sehr eingespielt und homogen sind."

Doch auch der Gegner kommt mit einer Bilanz, die sich sehen lassen kann. Denn die Preußen verloren keine der letzten fünf Begegnungen. Zimmermann: "Münster spielt als Aufsteiger eine super Saison. Sie sind ein unangenehmer Gegner, spielen sehr kompakt, sind laufstark, aggressiv und gefährlich bei Standards. Sie werden uns nicht viel anbieten."

Klar ist: Die Dortmunder hoffen auf eine große Kulisse, bereits bis Dienstagmorgen waren 5200 Karten verkauft. Das Hinspiel in Münster endete 0:0.