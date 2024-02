MSV Duisburg: Das motiviert Debütant Zenga für seine neue Aufgabe

Nach über einem halben Jahr ohne Spielpraxis hat Erik Zenga gegen Regensburg (0:1) sein Debüt gefeiert. Was der Winterneuzugang bei seinem neuen Klub vor hat.

Am 20. Mai 2023 stand Erik Zenga noch für den SV Sandhausen in der zweiten Liga auf dem Platz. Achteinhalb Monate später lief der 31-Jährige erstmals für den MSV Duisburg in der 3. Liga auf. Die Heimniederlage gegen den SSV Jahn Regensburg (0:1) konnte der Debütant in der zweiten Hälfte nicht mehr verhindern.

Viel wichtiger war es für den früheren U20-Nationalspieler, nach einem halben Jahr der Vereinslosigkeit wieder auf dem Platz gestanden zu haben. „Ich bin motiviert, wieder Fußball zu spielen. Der MSV hat sich um mich bemüht. Die Herausforderung nehme ich an. Ich weiß, dass die Lage nicht allzu prickelnd ist. Aber ich bin froh, hier zu sein und werde mich auf und außerhalb des Platzes einbringen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen“, sagte Zenga nach seinem ersten Auftritt im MSV-Trikot.

Für 90 Minuten hat es, wie angekündigt, noch nicht gereicht. Durch die Knieverletzung von Caspar Jander wechselte Boris Schommers seinen Neuzugang zur zweiten Hälfte ein. „Die Enttäuschung überwiegt, nicht mindestens einen Punkt mitgenommen zu haben. Wir haben uns für den Aufwand nicht belohnt, es aber gegen den Tabellenersten gut gemacht.“

Dennoch standen die Zebras am Ende erneut mit leeren Händen da. 14 Drittligaspiele bleiben, um den Acht-Punkte-Rückstand, bei einem Spiel weniger als der Hallesche FC, zum rettenden Ufer noch aufzuholen. Zenga möchte versuchen, seine „Erfahrung und Qualitäten auf der Sechs“ einzubringen und den jungen Spielern helfen, die Verunsicherung zu nehmen.





Die Startelfchancen für den gebürtigen Moskauer sind durch die Schwere der Knieverletzung von Jander am Montagmittag noch einmal gestiegen. Nicht auszuschließen, dass Zenga schon beim SC Verl von Beginn an auf dem Platz stehen wird.

Einen „großen Schlachtplan“ möchte der Abräumer nicht ausrufen. „Ich sehe mich als Teil des Ganzen, werde mit den Jungs viele Gespräche führen und möchte vorweggehen. Den Rest werden die nächsten Wochen zeigen.“