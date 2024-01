Der Sportclub Verl hat sich noch einmal verstärkt. Es kommt ein Spieler aus der 2. Bundesliga an die Poststraße.

Dritter Neuer für den SC Verl: Nach dem Abgang von Kapitän Mael Corboz Richtung Arminia Bielefeld und den Verpflichtungen von Marco Mannhardt (FV Illertissen) sowie Berkan Taz (Waldhof Mannheim) hat der Drittligist noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Der Sportclub Verl bestätigte die Leihe von Niclas Nadj, dem 23-jährigen Offensivspieler vom SC Paderborn, bis zum Ende der aktuellen Saison. RevierSport berichtete. Nadj, kam in dieser Spielzeit bereits in der 2. Bundesliga sowie in der Regionalliga-West zum Einsatz. Für den SCP bestritt er in der laufenden Serie sieben Spiele, in denen er immerhin ein Tor schoss und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Auch im DFB-Pokal verbuchte Nadj zwei Einsätze (eine Vorlage) und in der Regionalliga waren es in der laufenden Serie vier Spiele (zwei Vorlagen). Insgesamt bestritt der gebürtige Hamburger bisher 18 Zweitliga-Begegnungen.

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter in Verl, sagt zum dritten Neuzugang in diesem Winter-Transferfenster: "Mit Niclas holen wir einen Spieler ins Team, der nicht nur für seine Kreativität auf dem Feld bekannt ist, sondern auch für seine laufstarke Präsenz. Seine Variabilität und Einsatzfähigkeit auf verschiedenen Positionen machen ihn zu einem wertvollen Spieler. Er ist ein Spieler, der in entscheidenden Momenten den Unterschied machen kann. Mit seiner Art, das Spiel zu lesen und zu beeinflussen, wird er zweifellos eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein. Wir sind sehr zufrieden, ihn bei uns zu haben und freuen uns darauf, ihn in der Rückrunde in Aktion zu sehen."

Nadj, der im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli ausgebildet wurde, kam im Januar 2023 vom SC Weiche Flensburg nach Paderborn und besitzt an der Pader noch einen Vertrag über den kommenden Sommer hinaus. Am Samstag (27. Januar, 14 Uhr) geht es für Verl zum Schlusslicht der 3. Liga, der Zweitvertretung des SC Freiburg. Dann gibt es wohl schon das Nadj-Debüt.