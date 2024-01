Der MSV Duisburg hat vor dem Auftakt in das Spieljahr 2024 eine erste Personalie klären können.

Vor dem ersten Ligaspiel im Jahr 2024 hat der MSV Duisburg den Vertrag mit Maximilian Braune verlängert. Der 20-jährige Torwart unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 mit anschließender Option verlängert. Der Kontrakt gilt unabhängig von der Liga, in der der MSV spielt.

Chris Schmoldt, Leiter Kaderplanung und Strategie bei den "Zebras", betont:„Wir freuen uns, dass Max sich zum MSV bekennt und sich frühzeitig dazu entschieden hat, seine Entwicklung bei uns weiter voranzutreiben. Max ist noch immer ein junger Torwart, der aber mit seiner starken Persönlichkeit bereits eine gewisse Reife ausstrahlt, die man als guter Keeper auch benötigt. Mit ihm haben wir einen modernen Schlussmann in unseren Reihen, dem wir in Zukunft noch viel zutrauen.“

Bisher kam er in dieser Spielzeit in der 3. Liga noch nicht zum Einsatz. Nur im Niederrheinpokal-Spiel beim KFC Uerdingen stand er 120 Minuten im Tor der Meidericher, auch er konnte beim 0:1 nach Verlängerung das Aue beim Oberligisten nicht verhindern.

In Zukunft traut man dem Talent zu, dass er deutlich mehr Spielanteile erhält. Sven Beuckert, Torwart-Trainer beim MSV, berichtet nach der Verlängerung: „Ein wirklich bodenständiger Junge, der uns jeden Tag zeigt, dass er sein Talent nutzen will. Er wird seinen Weg machen, und dass er das in den kommenden Jahren bei und mit uns machen will, freut uns ganz besonders!“

Worte, die der Keeper gerne zurückgeben möchte: "Dass ich meinen Vertrag bis 2026 vorzeitig verlängert habe, ist für mich eine tolle Wertschätzung, vor allem aber auch eine Verpflichtung. Ich fühle mich beim MSV pudelwohl, die Arbeit mit Sven Beuckert und dem Trainerteam ist wirklich sehr, sehr gut. Ich freue mich auf die nächsten Jahre hier und werde alles dafür geben, dass wir gemeinsam für den Spielverein Erfolg haben.“

Braune, der aus der eigenen Jugend des MSV stammt, bestritt am 23. Januar 2023 gegen den SV Waldhof Mannheim sein erstes Drittliga-Spiel. Insgesamt stehen in seiner Vita sechs Drittligaeinsätze.