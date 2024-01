RWE: Kourouma hat Ambitionen - "Nicht nur Lückenfüller sein"

Rot-Weiss Essen geht mit einem guten Gefühl aus der kurzen Winterpause. Das gilt auch für Abwehrspieler Mustafa Kourouma.

Wenn es am Freitag (19. Januar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) für Rot-Weiss Essen beim FC Erzgebirge Aue wieder um Ligapunkte geht, dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch Mustafa Kourouma von Beginn an auflaufen.

Der 21-Jährige wird dann wohl für den gelbgesperrten Felix Götze gemeinsam mit Jose-Enrique Rios Alonso die RWE-Innenverteidigung bilden. Davon ging der 21-Jährige auch nach der Generalprobe gegen den FSV Zwickau (5:3) aus.

Angesprochen auf den kommenden Freitag in Aue meinte Kourouma: " Natürlich freue ich mich auf das Spiel und hoffe, dass ich von Beginn an dabei bin. Das ist aber noch nicht sicher. Ich will mich zeigen und auch beweisen, dass ich mehr als nur der Lückenfüller sein kann. Das wird auf jeden Fall ein geiles Spiel, das wir hoffentlich positiv bestreiten."

Kourouma, der in dieser Saison acht Spiele bestritt und zwei Tore erzielte, weiß, dass RWE in Aue nur zu wertvollen Punkten kommt, wenn die Defensive wieder stabiler als in den Tests gegen den 1. FC Köln (4:4) und jüngst Zwickau steht.

"Das war das erwartet schwere Spiel. Zwickau war kämpferisch stark und stand hinten tief drin. Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Die Gegentoranzahl sollte uns zu denken geben, aber trotzdem war das ein solider Vorbereitungsabschluss mit einem Sieg. Aber, klar: Die Gegentore sind zu viel. Das müssen wir gut analysieren und in Aue dann hoffentlich wieder zu Null spielen", bilanzierte das RWE-Eigengewächs.

In der Rückrunde hat Kourouma, der bisher auf insgesamt 34 Pflichtspiele (vier Tore, eine Vorlage) für RWE kommt und an der Hafenstraße einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, noch einiges vor. Er würde gerne den nächsten Schritt machen.

"Wenn man mir das Selbstvertrauen gibt, dann zahle ich das gerne zurück. Meine Saison verläuft aktuell wellenförmig. Ich kam erst nicht zum Einsatz, dann habe ich gespielt und ab dem Dortmund-Spiel habe ich meine Stärken herausgezogen. Da bin ich stärker geworden und gezeigt, dass ich es kann und das mich auch schlechte Phasen nicht kaputt machen", sagt Kourouma und ergänzt: "Ich weiß, wo ich herkomme. Felix Götze und Jose-Enrique Rios Alonso machen das momentan sehr gut. Da muss ich mich hinten anstellen. Aber, klar: Ich habe auch Stammspieler-Ambitionen. Ich habe die Qualitäten dazu. Ich bin mir sicher, dass irgendwann eine Phase kommt, in der ich mehrere Spiele hintereinander von Beginn an spielen werde."

In Aue kann er sich dann mit einer astreinen Leistung für weiter Einsätze empfehlen...