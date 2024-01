Ein brisantes Duell, auf das sich die Fans freuen: Rot-Weiss Essen gastiert bei Preußen Münster. Doch nur Mitglieder kommen zunächst an Karten.

Es ist ein Spiel, auf das Rot-Weiss Essens Fans besonders hinfiebern: das Auswärtsduell bei Preußen Münster. Am Sonntag (28. Januar/13.30 Uhr) wird die Partie angestoßen. RWE hat nun bekanntgegeben, wie der Ticket-Vorverkauf abläuft.

Da das Preußenstadion derzeit umgebaut wird, die ursprüngliche Gästekurve abgerissen wurde, stehen Auswärtsfans weniger Tickets zur Verfügung als das in der Vergangenheit der Fall war. Nämlich: 1230 Karten, ausschließlich für den Stehplatzbereich, der sich durch die Umbaumaßnahmen auf der Münsteraner Gegengerade befindet.

Tickets zunächst nur online

Zwischen Donnerstag (11. Januar, 10 Uhr) und Freitag (12. Januar, 20 Uhr) sind die Gästetickets in einer exklusiven Online-Mitglieder-Verkaufsphase erhältlich, teilte Rot-Weiss an diesem Dienstag mit. Aufgrund der hohen Nachfrage ist zunächst ein Ticket pro Vereinsmitglied erhältlich. Stehplatzkarten (Vollzahler) kosten 18,70 Euro, ermäßigte Tickets sind für 16,50 Euro erhältlich. Der Vorverkauf läuft, so die Essener, ausschließlich über den Online-Ticketshop.

Wer bestellen möchte, muss seinen Online-Ticketshop-Zugang rechtzeitig vor Vorverkaufsbeginn mit der eigenen Mitgliedschaft verknüpft haben. Fragen hierzu beantwortet das Ticketing-Team per Mail an ticketing@rot-weiss-essen.de. Sofern nach der Mitglieder-Verkaufsphase Eintrittskarten überbleiben, teilte RWE weiter mit, startet am Montag, 15. Januar (10 Uhr) der freie Verkauf über den Online-Ticketshop. Je nach Verfügbarkeit wären dann zudem ab Dienstag (16. Januar, 14 Uhr) Eintrittskarten am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich

Tickets für das Auswärtsspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (Fr., 19. Januar, 19 Uhr/Verkauf über Online-Ticketshop und Ticketschalter bis Mi., den 17. Januar, um 18 Uhr) sind bereits frei erhältlich. Heimspielkarten für die Partie gegen Viktoria Köln (Di., 23. Januar, 19 Uhr/Online-Ticketshop, Ticketschalter, Vorverkaufsstellen) gehen Donnerstagvormittag in den freien Verkauf.