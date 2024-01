3. Liga: 146-maliger Zweitligaspieler wechselt zum Halleschen FC

Nach fünf Freistellungen hat der Hallesche FC nun den zweiten Zugang präsentiert.

Der Drittligist Hallescher FC gibt beim Kaderumbau in der Winterpause weiter Gas. Mit Patrick Hasenhüttl, Andor Bolyki, Jordi Wegmann, Matthew Meier und Henry Jon Crosthwaite wurden fünf Akteure freigestellt, die bisher kaum zum Zug gekommen waren.

Nun wurde der zweite Zugang verpflichtet. Nach dem ehemaligen Bochumer Tarsis Bonga, der von 1860 München kam und die HFC-Offensive verstärken soll, wurde auch der gesuchte Innenverteidiger gefunden.

Vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig wechselt Brian Behrendt nach Halle. Der 32-Jährige bringt die Erfahrung von 146 Zweitliga-Partien für Arminia Bielefeld und Braunschweig mit. Zudem lief er für FK Rapid Wien 40 Mal in der Bundesliga in Österreich auf.

Nun soll er helfen, mit Halle den Klassenerhalt zu sichern. „Die Verpflichtung von Brian Behrendt kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für uns, insbesondere vor dem Hintergrund der Verletzung von Sebastian Zieleniecki. Wir sind überzeugt, dass Brian mit seiner über Jahre nachgewiesenen Qualität unseren Abwehrverbund stabilisieren kann", erklärt Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Sebastian Zieleniecki riss sich kurz vor der Winterpause das Kreuzband, für ihn ist die Saison bereits beendet. Zur Winterpause belegt Halle den ersten Abstiegsplatz. 18 Punkte sammelte die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic bisher ein. Der erste Nichtabstiegsrang ist zwei Punkte entfernt.

Zum Auftakt nach der Winterpause muss der Hallesche FC, der noch eine Nachholpartie gegen Unterhaching in der Hinterhand hat, am 20. Januar (14 Uhr) gegen den FC Ingolstadt ran. Es folgen die beiden Kellerduelle beim MSV Duisburg und zuhause gegen Waldhof Mannheim. Daher ist der Start in die Restrunde für Halle genau so wichtig wie zum Beispiel für den MSV, der sofort mit dem Kellerduell bei 1860 München startet, ehe Halle wartet. Da müssen die Abstiegskandidaten sofort hellwach sein.