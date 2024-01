SC Verl: Ersatz für Top-Scorer Batista Meier kommt aus der Regionalliga

Der SC Verl hat seinen ersten Winterzugang verpflichtet. Ausgebildet wurde dieser unter anderem vom FC Bayern.

Der SC Verl ist erneut eine der Überraschungen in der 3. Liga. Als Abstiegskandidat eingestuft entwickelte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Ende besser als gedacht.

Als Sechster ging Verl in die Winterpause, doch da gab es einen personellen Nackenschlag. Denn Oliver Batista Meier geht zurück zu Dynamo Dresden. Ursprünglich hatte die SGD den Offensivmann bis zum Ende dieser Saison nach Verl verliehen. Doch Batista Meier spielte so stark auf, dass sich Dresden entschied, eine Vertragsklausel zu ziehen und den Deutsch-Brasilianer schon jetzt zurückzuholen.

Seine bisherige Bilanz: 20 Partien, neun Tore und zehn Vorlagen. Werte, die Verl nun fehlen. Ersatz muss also her, Ersatz hat der SCV am Donnerstag gefunden.

Denn Mittelfeldspieler Marco Mannhardt wechselt vom FV Illertissen nach Verl. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat in der aktuellen Spielzeit seine Klasse unter Beweis gestellt, indem er in 22 Spielen fünf Tore erzielte und zwei Vorlagen gab.

Sebastian Lange, der Sportliche Leiter der Verler, äußerte sich hocherfreut über die Verstärkung, die in der Jugend des FC Bayern und von 1860 München ausgebildet wurde: "Marco ist ein Spieler, der nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine Einstellung und seinen Charakter überzeugt. Er ist extrem talentiert und sehr gut ausgebildet. In Marco sehen wir nicht nur einen dynamischen und torgefährlichen Mittelfeldspieler, sondern auch eine zukünftige Stütze unseres Teams. Wir sind überzeugt, dass er beim Sportclub Verl den nächsten Schritt gehen und seine Karriere auf ein neues Niveau heben kann.“

Und das auch in der neuen Saison in der 3. Liga, denn Verl hat so viele Punkte, so dass die Mannschaft kaum noch in den Abstiegskampf rutschen kann. Das erste Rückrundenspiel steht am Samstag (20. Januar, 14 Uhr) an, wenn es zum Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg geht.