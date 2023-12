Das Fußballjahr 2023 biegt auf die Zielgerade ein – auch für Rot-Weiss Essen. Der Drittligist empfängt am Freitagabend den VfB Lübeck.

Nach der Zwangspause aufgrund der witterungsbedingten Spielabsage bei 1860 München in der Vorwoche steht für Rot-Weiss Essen am Freitagabend (15. Dezember, 19 Uhr) wieder der Liga-Alltag an: Dann reist der Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck an die Essener Hafenstraße. Zu dieser Flutlichtpartie werden 15.000 Fans erwartet.

RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski freut sich auf das Heimspiel vor den eigenen Fans: "Grundsätzlich liebe ich Freitagabendspiele mit Flutlicht. Wir wissen, dass es gerade bei diesen Wetterbedingungen auch mal Phasen gibt, wo man fußballerisch kein Feuerwerk abbrennt. Da hoffe ich dann trotzdem, dass die Unterstützung bis zum Schluss da ist, um den Funken überspringen zu lassen. Die Mannschaft sorgt aber immer für den Impuls. Die Runde hat bislang gezeigt, dass wir einen 12. Mann an unserer Seite hatten. Die Fans haben uns fantastisch unterstützt und man hat gesehen, dass die Mannschaft stolz ist, an der Hafenstraße zu spielen."

In der spielfreien Zeit hatten speziell die Langzeitverletzten Thomas Eisfeld (seit September verletzt) und Ekin Celebi (noch ohne Einsatz in dieser Saison) die Chance, an ihrer Fitness zu arbeiten und sich peu à peu an die Belastung des Mannschaftstrainings zu gewöhnen. Dieser Plan ging auf.

Über den aktuellen körperlichen Zustand der beiden Akteure sagte Dabrowski: "Sie hatten keine Probleme mehr und haben jegliche Form der Belastung gut überstanden. Dementsprechend ist die Möglichkeit auch da, dass sie im Kader stehen."

Im Vergleich zur vermeidbaren 1:2-Niederlage gegen den SV Sandhausen wird Felix Götze in den Kader und die Startelf zurückkehren. Der Abwehrchef fehlte zuletzt aufgrund einer Sperre (Gelb-Rot). Somit kann der RWE-Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Fabian Rüth (Reha) fällt weiterhin aus.

Eine Sache erklärte Dabrowski bereits auf der Pressekonferenz am Donnerstag: Ron Berlinski rückt in die Startelf. "Ich kann jetzt schon verraten, dass Ron Berlinski von Anfang an spielen wird. Das heißt aber nicht, dass die anderen beiden Stürmer draußen sitzen", betonte der 45-Jährige.