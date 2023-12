Vor MSV-Spiel: "Absoluter Leistungsträger" verlängert bei Dynamo Dresden

Dynamo Dresden kann langfristig auf die Dienste von Niklas Hauptmann zählen. Beim MSV Duisburg bestreitet er sein 100. Pflichtspiel für Dynamo.

Am Sonntag (13:30 Uhr) steht für den MSV Duisburg in der 3. Liga das letzte Heimspiel des Jahres an. Es geht gegen den Zweiten Dynamo Dresden, der nach einer kurzen Schwächephase mit drei Niederlagen in Serie zuletzt wieder in die Erfolgsspur fand - 2:1 hieß es gegen Unterhaching, das trotz langer Unterzahl.

Vor dem Spiel bei den Zebras verkündete der Klub nun noch eine positive Nachricht. Denn Mittelfeldmann Niklas Hauptmann verlängerte seinen Vertrag gleich um vier Jahre bis zum 30. Juni 2028.

Dresden und Hauptmann - die Verbindung scheint ein Erfolg zu sein. Im Sommer 2018 kassierte Dresden die damals dicke Ablösesumme von 3,4 Millionen Euro für Hauptmann, der sich dem 1. FC Köln anschloss.

Allerdings kam er in der Domstadt nie an - auch aufgrund von Verletzungen machte er für den FC nur 24 Ligaspiele. Ein riesige Fehlinvestition für die Kölner, die Hauptmann erst zu Holstein Kiel verliehen, im Sommer 2022 kehrte Hauptmann dann zu den Dynamos zurück.

Und hier ist er gleich wieder der Leistungsträger, der er vor seinem Abgang war. Mittlerweile hat er 99 Pflichtspiele für Dresden absolviert, in Duisburg folgt Nummer 100.

Und wenn Hauptmann mit seiner Mannschaft in der Spurt bleibt, steht am Ende der Saison die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung aktuell auf den Relegationsplatz. In der Auswärtstabelle liegt Dresden auf Rang drei mit vier Siegen, einem Remis und vier Niederlagen.

Nach der Unterschrift freute sich der Spieler: "Es ist kein Geheimnis, welche enge Verbindung ich zur Sportgemeinschaft habe. Deshalb bin ich glücklich, Teil des eingeschlagenen Weges zu sein und bin überzeugt von den Zielen, die der gesamte Verein verfolgt. Ich fühle mich in Dresden sehr wohl und bin begeistert vom Verein und den Fans. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die bisherige Weiterentwicklung fortzusetzen."

Ralf Becker

Worte, die Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SGD, unterschreiben kann: „Wir sind sehr glücklich, mit Niklas einen absoluten Leistungsträger an uns gebunden zu haben. Er hat seit seiner Rückkehr zu Dynamo immer wieder seine Bedeutung und Leistungsfähigkeit als erfahrener Spieler für das Team unter Beweis gestellt. Niklas ist ein wichtiger Baustein in unserer weiteren Planung und wir wollen gemeinsam langfristig miteinander erfolgreich sein.“

Als erstes bereits in Duisburg, wo Dresden seine Aufstiegsambitionen untermauern will. Vor allem will die Mannschaft von Trainer Markus Anfang zeigen, dass die beiden letzten Auswärtsniederlagen in Verl und Saarbrücken (jeweils 0:1) verarbeitet sind.