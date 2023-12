1860 München: Bruder von Weltmeister als heißer Trainerkandidat gehandelt

Für Samstag (9. Dezember, 14 Uhr) steht in der 3. Liga das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen auf dem Programm. Ein neuer Cheftrainer wird bei den Löwen noch gesucht.

Ob das Drittliga-Duell am Samstag (9. Dezember, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen auch wirklich angepfiffen wird, ist aktuell offen. Eher unwahrscheinlich.

"Wenn man sich das anschaut, dann sieht man auf jeden Fall, dass das schon sehr anspruchsvoll und ambitioniert ist am Samstag das Spiel zu organisieren. Aktuell sind die Anzeichen alarmierend. Die Tribünen, die Wege zum Stadion - alles ist verschneit. Ich will an dieser Stelle keine Zuversicht abgeben", meinte 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Auf dieser PK wurde auch der neue Interimstrainer vorgestellt. Dieser betreute bis dato die zweite Mannschaft der Sechziger und musste sich erst einmal das grüne Licht von seinem Hauptarbeitgeber abholen.

Der 57-jährige Frank Schmöller, der einst als junger Spieler unter Trainerlegende Ernst Happel kickte, übernimmt. Schmöller: "Es war eine kurzfristige Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich freue mich hier in der Verantwortung zu stehen. Ich freue mich, dass mein Arbeitgeber mich für diese Aufgabe freigestellt hat. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Wir hatten am Dienstag schon ein erstes gutes Training. Das gilt es jetzt fortzusetzen. Ich gehe diese Aufgabe mit viel Freude und Optimismus an."

Die Frage bleibt aber: Wer kommt nach Schmöller und wird im Endeffekt offiziell den entlassenen Maurizio Jacobacci beerben?

Wie die "TZ" berichtet, soll niemand geringeres als Tobias Schweinsteiger, Bruder des Weltmeisters Bastian Schweinsteiger ein Kandidat sein. Tobias Schweinsteiger wurde erst in dieser Saison vor wenigen Wochen beim VfL Osnabrück, dem Schlusslicht der 2. Bundesliga, entlassen.

Wird der gebürtige Rosenheimer nun ab dem 1. Januar 2024 an der Grünwälder Straße anheuern? "Zu dem Thema gibt’s von mir keinen Kommentar. Außer dass 1860 als Junge aus der Region immer ein interessanter Verein ist. Im Moment bin ich aber noch damit beschäftigt, meine Zeit in Osnabrück aufzuarbeiten", antwortet er.

Es bleibt also ungewiss, wer als Cheftrainer zum TSV 1860 kommt. Fraglich bleibt auch noch, ob das Spiel gegen Rot-Weiss Essen über die Bühne gehen kann.