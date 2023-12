Auch abseits des Platzes arbeitet Rot-Weiss Essen an einer erfolgreichen Zukunft. Nun wurde die Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Essen AG verlängert.

Rot-Weiss Essen und die Stadtwerke Essen AG setzen ihre Partnerschaft weiter fort. Verein und Versorger verständigten sich auf eine Verlängerung des Kooperationsvertrags.

Alexander Rang, Vertriebsvorstand von Rot-Weiss Essen, sagt dazu: "Die Stadtwerke Essen sind seit vielen Jahren und klassenunabhängig ein treuer Partner. Entsprechend froh sind wir, unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen. Unser besonderer Dank gilt insbesondere Vorstandsmitglied Lars Martin Klieve und seinem Team. Auch in Zukunft werden unsere Fans von der Zusammenarbeit durch Aktionen und Angebote profitieren."

Das seit Jahren etablierte "Stadtwerke Essen"-Gewinnspiel via Facebook gibt Fans die Möglichkeit, eine ganz besondere Stadionführung zu erleben und einen Blick hinter die Kulissen an einem Heimspieltag zu werfen. Darüber hinaus sind die Stadtwerke Essen jedes Jahr Ausrichter einer Autogrammstunde. Mit dem Angebot "EssenStrom1907" bekommt jeder Fan ein passendes Versorgungspaket. Die Namensrechte für die "Stadtwerke-Tribüne" im Stadion an der Hafenstraße runden das Engagement ab.

Im FÖRDERWERK beteiligen sich die Stadtwerke Essen zudem an der Realisierung des Fußballschulen-Angebots für Kinder von 6 bis 13 Jahren. "Es freut mich besonders, dass wir Kinder und Jugendliche von Rot-Weiss Essen begeistern und so auch den lokalen Fußballnachwuchs nachhaltig fördern", so Rang.

Lars Martin Klieve, Finanzvorstand bei den Stadtwerken Essen, betont: "Rot-Weiss und Stadtwerke sind gleichermaßen in Essen bekannte Marken und damit echte Lokalgrößen! Mit dem Engagement drücken wir die enge Verbundenheit zum lokalen Sport und zur Hafenstraße aus. So arbeiten wir seit unzähligen Jahren auf unterschiedlichen Ebenen erfolgreich zusammen. Ich freue mich auf den weiteren Austausch!"