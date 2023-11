Arminia Bielefeld: Trotz Saisonaus - 46-maliger Bundesligaspieler verlängert Vertrag

Arminia Bielefeld bindet einen Langzeitverletzten. Der Neuzugang kam im Sommer aus der Bundesliga und hatte sich im DFB-Pokal verletzt.

Gute Nachrichten für Noah Sarenren Bazee! Gut eine Woche, nachdem der Offensivspieler von Arminia Bielefeld im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV (3:4 nach Elfmeterschießen) das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen hatte, kann sich der 27-Jährige auf eine ruhige Reha ohne Zukunftsängste konzentrieren.

Denn obwohl die Verletzung eine Operation nötig machte und die Saison des 46-maligen Bundesligaspielers beendete, hat der Klub den auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Die fällige Operation war bereits am Montag gut verlaufen. Das teilte die Arminia mit.

„Ich bin für dieses Vertrauen extrem dankbar und spüre auch durch diese Entscheidung, dass es im August absolut richtig war, nach Bielefeld zu wechseln. Ich will mich auch bei meinen Teamkollegen bedanken, die mit ihren T-Shirts am Samstag an mich gedacht haben“, freute sich der Offensivspieler, der erst im vergangenen Sommer nach vier Jahren beim FC Augsburg auf die Bielefelder Alm gewechselt war.

Ausgebildet wurde Sarenren Bazee bei Hannover 96, wo er auch seine ersten Schritte im Profifußball machte und nach seinem Debüt im April 2016 15 Erst- und 13 Zweitligaspiele absolvierte. Im Juli 2019 ging es dann zum FC Augsburg, für den er 31 Mal im Oberhaus auflief (2 Tore, 1 Vorlage).

Schon hier verpasste er - aufgrund eines Kreuzbandrisses im März 2022 - weite teile der Saison und verlor den Anschluss an das Bundesliga-Mannschaft und ging nach Bielefeld. In der 3. Liga hat er in neun Einsätzen für den DSC ein Tor erzielt und drei Treffer vorbereitet.

„Noah hat vor seiner Verletzung starke Leistungen im Trikot von Arminia Bielefeld gezeigt. Er wird nach unserer Überzeugung zurückkommen und seine positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen, auch wenn die Reha nun erst einmal mehrere Monate dauern wird. Wir wollen unserer Mannschaft und auch ihm als unserem Spieler ein klares Signal senden. Noah soll sich jetzt auf seine intensive Reha konzentrieren und er kann sich sicher sein, wie und wo es im kommenden Sommer für ihn weitergeht – nämlich bei der Arminia. Er wird unsere volle Unterstützung erhalten und kann sich jederzeit auf uns verlassen“, erklärten Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat gemeinsam.