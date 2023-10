MSV Duisburg: Frust bei Schommers und Bitter: "Fühlt sich einfach scheiße an!"

In seinem ersten Derby als MSV-Trainer war der Ärger bei Boris Schommers groß. An der eigenen Leistung hat es diesmal nicht gelegen.

Christoph Dabrowski und Boris Schommers mussten nach der turbulenten Schlussphase im Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen (1:2) erst einmal tief durchatmen.

„Der MSV hat die Scheiße an den Hacken und mit dem Stadion und den Fans mindestens die 3. Liga verdient“, bemitleidete Dabrowski den MSV nach dem Last-Minute-Sieg auf der Pressekonferenz.

Am Ende war der ehemalige Bundesligaspieler einfach nur froh, mit seinem Team durch den dritten Sieg in Folge weiter oben dran zu sein. Die Abstiegssorgen des MSV Duisburg hingegen werden immer größer. Auch das dritte Pflichtspiel unter Schommers ging in die Hose.

Dabei lief zunächst alles nach Plan. Der MSV war in der ersten Viertelstunde mit aggressivem Pressing präsent. RWE fand aber im mittleren Drittel immer mehr Räume und dominierte die ersten 45 Minuten. „Ich war froh, als wir in der Halbzeit waren“, sagte Schommers, der in der Kabine die richtigen Worte fand.





Der MSV kam wie aufgedreht auf den Platz zurück. Allein in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff vergaben die Zebras vier hochkarätige Torchancen. „Wir waren die spielstärkere Mannschaft und hatten eine zweistellige Anzahl an Chancen“, meinte Schommers. Doch nutzen konnte sein Team diese nicht.

Das Traumtor von Marvin Obuz mit dessen schwächeren linken Fuß schockte die Gastgeber, der MSV biss sich in der Folge immer wieder die Zähne am starken RWE-Keeper Jakob Golz aus. Nach Vinko Sapinas Eigentor zum Ausgleich war das Stadion voll da. Die MSV-Anhänger supporteten ihr Team ohnehin über die gesamten 90 Minuten. Dass der eingewechselte Benjamin Girth im Moment nicht vor Selbstvertrauen strotzt, zeigte die kläglich vergebene Möglichkeit zum Sieg, kurz vor dem spielentscheidenden Kopfballtor zum 1:2 durch Mustafa Kourouma.

"Es fühlt sich einfach scheiße an!" Boris Schommers

„Der Standard hinten raus hat uns das Genick gebrochen. Wir haben alles reingeworfen und gegeben - auch die Fans. Es fühlt sich einfach scheiße an, weil ich denke, dass wir mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten“, resümierte Schommers. Doch die spielerisch starken Essener waren am Ende einfach effizienter und kurz vor Schluss den entscheidenden Tick galliger. Mit etwas Glück hätten die Zebras nach einem Handspiel von José Rios Alonso nach einem Schuss von Joshua Bitter noch einen Strafstoß bekommen können.

„Ich habe die Szene nicht gesehen. Es fällt mir einfach schwer, Worte zu finden. Die Niederlage tut einfach brutal weh“, sagte Bitter. Auch Schommers wollte über die Aktion nicht zu viele Worte verlieren. „Hätte, können, sollen. Wir hatten zehn plus X Großchancen und hätten es selbst erzwingen können. Daran müssen wir weiter ansetzen.“

Und das am besten schnell, denn am nächsten Spieltag steht beim ebenfalls kriselnden SV Waldhof Mannheim das nächste wichtige Spiel an.