MSV - RWE: Nur noch 2000 Karten erhältlich

Wer noch eine Karte für das Derby des MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen haben möchte, der sollte sich beeilen.

Im letzten Jahr war das Derby in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen ausverkauft. 28.200 Zuschauer waren beim rassigen 2:2 in der MSV-Arena dabei.

Auch in dieser Spielzeit wird es voll im MSV-Stadion. Lange sah es so aus, als würde das Stadion nicht ausverkauft sein. Das könnte sich aber noch ändern.

Denn am Freitag verkündeten die Meidericher: "Rund 2.000 Tickets für den jeweiligen Oberrang der Haupt- und Gegentribüne sind noch an den üblichen Verkaufspunkten (online & stationär) zu haben."

Bedeutet: Knapp 26.000 Tickets wurden bereits abgesetzt. Alleine 5000 in Essen, wobei es deutlich mehr RWE-Fans im Stadion geben dürfte. Zuletzt war RWE mit 10.000 Anhängern im Gepäck im Signal-Iduna-Park beim Auswärtsspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund.

In diese Richtung könnte es auch am Samstag gehen, wenn um 14 Uhr angestoßen wird. Am Donnerstag auf der Spieltagskonferenz gaben die Essener bekannt, dass es weiterhin reges Interesse an weiteren Karten gibt.

Klar ist: Die Stimmung wird bundesligareif sein, es steht speziell für den MSV viel auf dem Spiel. Denn der Letzte der 3. Liga erhofft sich durch einen Derbysieg einen Schub für die kommenden Wochen.

Die Essener wollen ihren Lauf ausbauen nach den letzten beiden Siegen gegen den BVB und den 1. FC Saarbrücken, der RWE auf Platz sechs katapultierte.

Die 90 Minuten am Samstag werden das 33. Aufeinandertreffen beider Teams im einem Pflichtspiel sein (Verbandspokal nicht mitgerechnet). Bisher gab es 13 MSV-Siege, sieben RWE-Erfolge und zwölf Remis. So auch im letzten Jahr, als der MSV früh 2:0 führte, RWE aber zurückkommen konnte und in der letzten Minute das 3:2 hätte erzielen müssen.

2007 gab es den letzten Heimsieg des MSV - damals ein 3:0. Danach spielten beide Vereine lange nicht in einer Liga. In Duisburg gewinnen konnte RWE nur zwei Mal, zuletzt 1983 - damals mit 2:0 in der 2. Bundesliga. Und das vor 7000 Zuschauern im alten Wedaustadion. Da wird es am Samstag etwas voller und stimmungsvoller...