MSV Duisburg: Marktwerte - schlechter Saisonstart sorgt für viele Abwertungen

Beim Marktwert-Update von transfermarkt.de gibt es viele Verlierer beim MSV Duisburg. Nur zwei Zebras steigern sich.

In der 3. Liga hat der MSV Duisburg einen miserablen Saisonstart hingelegt, zuletzt aber den ersten Saisonsieg gefeiert. Ob die Zebras unter dem neuen Trainer Boris Schommers an dieses Erfolgserlebnis anknüpfen können, wird sich am Samstag zeigen, wenn Arminia Bielefeld kommt (16.30 Uhr, RS-Liveticker).

Klar ist: Durch die Auftritte in den ersten Saisonwochen büßten viele MSV-Profis an Kredit ein - auch bei den Machern von Transfermarkt.de. Das Branchenportal hat ein Update seiner Marktwerte vorgenommen und dabei gleich acht Duisburger abgewertet.

Es gibt allerdings auch Gewinner bei den Meiderichern. Caspar Jander macht erwartungsgemäß einen weiteren Schritt nach vorne und steht nun bei 650.000 Euro (vorher 400.000), womit er zu den wertvollsten Spielern der Liga gehört.

Der 20-Jährige ist im Mittelfeld gesetzt und schoss Duisburg zum ersten Saisonsieg. Dass der Verein das Spiel gegen Saarbrücken aufgrund der Nominierung des Youngsters für die U20-Nationalmannschaft extra verlegen ließ, zeigte Janders großen Stellenwert für das Team.

Zudem bewertet Transfermakrt.de den 18 Jahre alten Santiago Castanedo nun mit 125.000 Euro. Zuvor lag der Sommer-Zugang aus den USA bei 25.000 Euro - das ergibt eine Steigerung von 400 Prozent. Rechtsverteidiger Joshua Bitters ist der dritte Gewinner (von 175.000 auf 200.000 Euro).

Auf der anderen Seite müssen Pascal Köpke und Benjamin Girth die größten Verluste hinnehmen. Die Stürmer wurden jeweils um mehr als 22 Prozent abgewertet: Köpke auf 350.000 Euro (vorher 450.000), Girth auf 175.000 Euro (vorher 225.000). Beide warten noch auf ihren ersten Saisontreffer.

Mit Alexander Esswein (von 350.000 auf 300.000 Euro) und Alaa Bakir (225.000 auf 200.000 Euro) werden zwei weitere Teile der harmlosesten Offensive der 3. Liga jetzt mit geringeren Marktwerten geführt.

Das gilt ebenso für Jonas Michelbrink (250.000 auf 200.000 Euro), Marvin Bakalorz (250.000 auf 200.000), Hamza Anhari (125.000 auf 100.000 Euro) und Dennis Smarsch (200.000 auf 175.000 Euro).