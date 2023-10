3. Liga: Ein Startdebütant - RWE gegen BVB II mit vier Veränderungen

Rot-Weiss Essen steht am Freitagabend bei Borussia Dortmund II unter Zugzwang. Mit dieser Elf geht RWE in die Partie.

Zwei heftige Pleiten in Folge, Suspendierung des Kapitäns. Keine Frage, Rot-Weiss Essen möchte am Freitagabend (19 Uhr, RS-Ticker) auswärts gegen Borussia Dortmund II andere Schlagzeilen schreiben. Sportliche und positive.

Damit das gelingt hat RWE-Trainer Christoph Dabrowski im Vergleich zur 0:5-Schmach gegen den SC Verl seine Mannschaft auf vier Positionen verändert. Teilweise notgedrungen.

Für Felix Bastians, der unter der Woche freigestellte wurde, rückt Mustafa Kourouma in die Innenverteidigung. Die Kapitänsbinde übernimmt Vinko Sapina, der seine Nackenverletzung auskuriert hat. Er startet für Björn Rother, der das erste seiner drei Spiele Sperre absitzen muss, im Mittelfeld. Auf der Rechtsverteidigerposition beginnt Eric Voufack - Andreas Wiegel muss wegen Oberschenkel-Problemen passen. Erstmals von Anfang an mit dabei ist Leonardo Vonic. Er beginnt im Sturm.

BVB II gegen RWE - so spielen sie BVB II: Lotka - Göbel, Papadopoulos, Pudel, Bueno López - Azhil, Michel , Eberwein - Hettwer, Elongo-Yombo, Butler RWE: Golz - Voufack, Kourouma, Rios Alonso, Brumme - Sapina, Harenbrock - Young, Müsel, Obuz – Vonic

Verzichten muss Dabrowski im Signal-Iduna-Park außerdem auf Felix Götze (Bauchmuskelzerrung), Fabian Rüth (Kreuzbandriss), Ekin Celebi (Leistenprobleme) und Thomas Eisfeld (Syndesmosebandriss).

Der BVB II nimmt nach dem 2:2 gegen Arminia Bielefeld zwei Veränderungen an der Startelf vor. Guillermo Bueno López ersetzt Hendry Blank in der Abwehr, Rodney Elongo-Yombo beginnt für Paul-Philipp Besong im Sturm.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel.

BVB-II-Trainer Jan Zimmermann erwartet ein "zweikampfintensives Spiel" von "motivierten" Essenern. Die turbulenten Wochen des Gegners interessieren ihn nicht: "Wir hatten es in Bielefeld auch schon ähnlich, dass der Gegner ein paar eigene Probleme hatte. Wir versuchen natürlich, uns bestmöglich vorzubereiten, aber sind in erster Linie bei unseren eigenen Abläufen. Es ist ja auch eine Art Derby und sie wollen sich sicherlich ein bisschen rehabilitieren für die letzten beiden Spiele."

RWE-Trainer Christoph Dabrowski: "In der 3. Liga gibt es keine einfachen Aufgaben, das haben wir gesehen. Dortmund ist eine junge, aufstrebende Mannschaft, die schon ihre Punkte in der Saison gesammelt hat. Sie haben viel Tempo in der Offensive und ein gutes Umschaltspiel. Da wartet eine Herausforderung auf uns, aber ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft alles reinwerfen und ein gutes Spiel absolvieren wird. Das trauen wir uns zu."