RWE: "Gebrauchter Tag" - "Wir haben eine Reibe bekommen"

Rot-Weiss Essen ist nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter Dynamo Dresden auf dem Boden der Tatsache angekommen in der 3. Liga. Das sagt der Trainer zum 0:4.

Beim 3:1 gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden lief alles für Rot-Weiss Essen. Am Mittwoch beim 0:4 bei der SpVgg Unterhaching ging nichts für RWE.

Im Prinzip war das Duell beim Aufsteiger eine Doublette zum letzten Auswärtsspiel, wo RWE beim SSV Ulm 1846 1:2 verlor. Vor der Pause ging wenig nach vorne, hinten patzten die Essener zwei Mal - erst nach der Pause wurde es besser - als die Begegnung schon fast verloren wurde.

Unterschied zum Ulm-Spiel: Am Ende wurde es richtig happig. Daher fasste RWE-Coach Christoph Dabrowski knapp zusammen: "Wir haben eine 0:4-Reibe bekommen."

Besonders die Art und Weise, wie RWE verteidigt hat, machte den Trainer sauer, wie er bei "MagentaSport" sagte: "Wenn man sieht, wie einfach und fahrlässig wir dir Tore kassieren, da wird es schwer, etwas mitzunehmen. Es ist total nervig, weil wir waren darauf vorbereitet, dass Haching mit einfachen Mitteln zu Toren kommen kann."

Wobei man ein 0:2 auch aufholen kann, daher wollte Dabrowski "einen schnell Anschluss." Der auch möglich war, doch dann gab es den vierten Gegentreffer, den RWE kassierte, nachdem der letzte Mann den Ball leichtfertig verlor.

Gegen Halle (Thomas Eisfeld) und den HSV (Felix Bastians und José-Enrique Ríos Alonso) gab es so drei Gegentore, diesmal war es Lucas Brumme, der das 0:3 auf seine Kappe nehmen musste.

Dabrowski: "Wir haben uns zur Pause vorgenommen, schnell den Anschluss zu schaffen. Aber wir haben dann wieder ein individuelles Ding drin. Da muss man jetzt im Nachgang nicht viel analysieren, das war einfach ein gebrauchter Tag. Gut ist, dass wir in drei Tagen schon die nächste Partie haben. Da müssen wir es schnell besser machen und die Mannschaft kann es besser."

Vier Treffer hat RWE bisher auch noch nicht kassiert. Auch weil RWE-Keeper Jakob Golz bisher tadellos gehalten hat. In Unterhaching konnte auch er nichts retten.

Seine Analyse nach den 90 Minuten: "Unterhaching hat unsere Fehler einfach bestraft. Wir haben völlig verdient verloren. Es ist schwierig zu erklären. Wir haben gegen Dresden per Standard getroffen, diesmal hat es Unterhaching gemacht. Dann werden so Spiele in andere Bahnen gelenkt."