SSV Ulm: "Mit RWE wartet auf uns die bisher spielstärkste Mannschaft"

Der SSV Ulm 1846 empfängt am Sonntag (24. September, 13.30 Uhr) Rot-Weiss Essen. Ulms Trainer lobt RWE in den höchsten Tönen.

Dritter gegen Siebter: Der SSV Ulm 1846 spielt am Sonntag (24. September, 13.30 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz lobte Ulms Trainer den Gegner aus dem Ruhrgebiet in den höchsten Tönen. Die Ulmer, die eine Fan-Freundschaft mit Rot-Weiß Oberhausen pflegen, erwarten am Sonntag im Donaustadion - Stand: Freitag, 22. September - 7000 Heim-Fans und 800 Anhänger aus dem Ruhrgebiet.

Ulm-Coach Thomas Wörle über...

... den 2:0-Sieg in Mannheim und die Kulisse: "Ich hatte das Gefühl, dass wir uns mit einem Mann mehr schwer getan haben. Ich habe mich an das Spiel aus der letzten Saison gegen Homburg erinnert als wir ab der 25. Minute einen Mann weniger waren und das sehr gut gelöst haben. Das hat Mannheim jetzt auch getan. Es ist einfach ein ganz anderes Spiel in Überzahl. In der zweiten Halbzeit hat Mannheim auf sein Heim-Tor gespielt und da war es brutal laut. Da hatten wir Probleme. Wir haben gespürt, dass eine laute Atmosphäre einen vor Probleme stellen kann. Wir müssen dann trotzdem unsere Art des Fußballs weiter spielen - unabhängig davon ob in Über- oder Unterzahl."

Essen ist ein großer Traditionsverein, mit einer riesen Fanbase. Ich glaube sie haben 12.000 Dauerkarten verkauft. Sie haben eine enorme Wucht. Thomas Wörle

... den Saisonstart: "Ich glaube, dass man nach zehn Spielen mehr sagen kann. Aber auch jetzt kann ich sagen, dass der Start gut ist. Wir haben uns Step by Step an diese Liga angepasst. Aber wir wissen das alles auch einzuordnen. Das ist aktuell eine Momentaufnahme. Die Fans sind da und unterstützen uns. Wir wissen aber auch, dass eine Saison mit 38 Spielen sehr lang ist. Aktuell läuft einfach alles. Wir haben keine Verletzten, eine gute Stimmung, da freuen wir uns im Moment auf jedes Spiel.

... Gegner Rot-Weiss Essen: "Essen ist ein großer Traditionsverein, mit einer Riesen-Fanbase. Ich glaube sie haben 12.000 Dauerkarten verkauft. Sie haben eine enorme Wucht. Personell haben sie trotz einiger Transfers eine ähnliche Mannschaft wie letztes Jahr. Auf uns wartet mit RWE die bisher spielstärkste Mannschaft. Sie verfügen über toll Fußballer, sie spielen bestimmte Muster. Was das Verteidigen angeht, werden wir gegen Essen extrem gefordert sein.

... den gebürtigen Ulmer Vinko Sapina: "Ich habe mir keine Tipps bei Vinko geholt. Ich kenne ihn aber auch gut. Er ist der zentrale Spieler im Spiel der Essener, er zieht die Fäden. Aber Essen ist sehr homogen, wirkt sehr eingespielt in ihren Abläufen. Sie wollen den Gegner dominieren und versuchen eine extreme Wucht in Form von Kombinationsfußball zu entwickeln."