Viktoria Köln: Vor MSV - Janßen kann seine Analyse "in die Tonne kloppen"

Viktoria Köln hatte einen Plan, wie sie den MSV Duisburg knacken wollten. Der ist nun obsolet.

Viktoria Köln ist eigentlich gut in die 3. Liga gestartet. Doch die Ergebnisse spiegeln die bisherigen Leistungen nicht wider.

Zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen. Dabei waren die Leistungen teils sehr beachtlich, aber die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen konnte diese nicht in genügend Dreier ummünzen.

Denn vorne fehlte oft die letzte Gier oder das Quäntchen Glück. Nach dem 1:2 bei der U23 von Borussia Dortmund geht die Viktoria als Achter in die Partie gegen das Schlusslicht MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr).

Janßen hofft nach der Niederlage beim BVB endlich auf eine gute Leistung, die auch belohnt wird: "Wir haben in Dortmund vor dem Tor zu wenig gemacht. Das ist deshalb so ärgerlich, weil das oft passiert ist, denn der Rest war meistens gut. Viel ging in die richtige Richtung, die Spielanlage passte, wir haben wenig zugelassen. Wenn du trotzdem mit leeren Händen dastehst, fühlt sich das nicht gut an."

Gegen den MSV soll nun der dritte Sieg eingefahren werden, doch nach dem Trainerwechsel an der Wedau, Engin Vural hat für den entlassenen Torsten Ziegner übernommen, muss auch Janßen eingestehen: "Ich kann meine Analyse in die Tonne kloppen."

Sie haben aus meiner Sicht einen ausgeglichenen Kader, in dem mehr steckt. Ich befürchte, das wollen sie am Wochenende beweisen Olaf Janßen

Schließlich kommt mit einem neuen Coach eine neue Idee und eine neue Dynamik, daher erklärt Janßen: "Ja, der MSV hat bisher nicht so performt. Jetzt haben sie den Trainer gewechselt, dann werden alle Systeme auf Null gestellt. Sie haben aus meiner Sicht einen ausgeglichenen Kader, in dem mehr steckt. Ich befürchte, das wollen sie am Wochenende beweisen."

Personell hat der Ex-Profi nur wenige Ausfälle zu beklagen. Donny Bogicevic und Lars Dietz müssen passen, hinter Torwart Ben Voll steht noch ein Fragezeichen. Sein Oberschenkel war nach einem Zweikampf gegen den BVB stark angeschwollen, bisher konnte er noch nicht trainieren. Janßen: "Ob das reicht, werden wir sehen. Sonst stehen mir aber alle Mann zur Verfügung."