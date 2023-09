RWE: Der Kapitän sitzt auf der Bank - Dabrowski vertraut dieser Elf

Rot-Weiss Essen spielt ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) gegen den SSV Jahn Regensburg. Die Aufstellungen liegen uns vor.

Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen, hatte schon am Freitag durchblicken lassen, dass der wieder genesene Kapitän Felix Bastians wohl erst auf der Bank Platz nehmen wird.

Und so sieht es auch aus: RWE startet gegen den SSV Jahn Regensburg ohne Bastians - siehe Infobox.

Zwei Wechsel nimmt Dabrowski im Vergleich zum Auswärtssieg in Freiburg vor: Daniel Berlinski ersetzt Moussa Doumbouya und Marvin Obuz spielt für den verletzten Thomas Eisfeld.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski, Rot-Weiss Essen: "Da kommt eine richtig gute Mannschaft auf uns zu. Sie ist laut Statistik die beste Kontermannschaft der Liga, da müssen wir höllisch aufpassen. Sie haben eine robuste Innenverteidigung, davor zwei Sechser, haben dribbelstarke Außenspieler, sie haben eine gute Offensive, die immer gefährlich sein kann. Das wird für uns eine Herausforderung. Aber wir sind an der Hafenstraße und da sind wir mit unseren Fans im Rücken stark. Wir benötigen sehr zielorientierte Lösungen und eine griffige Spannung. Wir freuen uns, dass es nach einer kurzen Pause wieder mit einem Meisterschaftsspiel an der Hafenstraße weitergeht."

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Brumme - Sapina - Young, Harenbrock, Müsel, Obuz - Berlinski. Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Brumme - Sapina - Young, Harenbrock, Müsel, Obuz - Berlinski. Bank: Wienand, Bastians, Doumbouya, Voelcke, Manu, Rother, Voufack, Vonic, Plechaty. SSV Jahn Regensburg: Gebhardt - Bulic, Ballas, Saller, Viet, Geipl, Schönfelder, Faber, Breunig, Eisenhuth, Huth. Bank: Weidinger, Hein, Hoffmann, Ziegele, Ganaus, Graf, Diawusie, Onuigwe, Kother. Schiedsrichter: Martin Speckner

Joe Enochs, SSV Jahn Regensburg: "Im Stadion an der Hafenstraße zu spielen, ist immer eine tolle Erfahrung. Es geht immer heiß her. Rot-Weiss Essen ist im Kommen und hat die letzten zwei Spiele gewonnen. Gegen Freiburg haben wir eine sehr reife und abgeklärte Leistung gesehen. Sie haben eine erfahrene Mannschaft. Gegen Preußen Münster sah man das Essen, das wir erwarten können. Zuhause haben auch die Zuschauer sehr viel Einfluss auf das Spiel genommen. Uns erwartet eine robuste, zweikampfstarke und stark umschaltende Mannschaft, die auf jeder Position klasse besetzt ist. Deshalb müssen wir extrem aufpassen, wollen uns aber nicht verstecken und ein gutes Auswärtsspiel bestreiten, um so die Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen."