MSV Duisburg: Debütant, Rotation, Torwartfehler - Auch in Regensburg kein Sieg

Der MSV Duisburg wartet weiter auf den ersten Sieg in der 3. Liga. In Regensburg verloren die Zebras trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs mit 1:2 (1:1).

Auch beim noch ungeschlagenen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg hat es für den MSV Duisburg am Sonntag nicht zum ersten Dreier in der 3. Liga gereicht. Niclas Stierlin sorgte mit seinem Treffer nach einer halben Stunde für das zwischenzeitliche 1:1. Am Ende war die zweite Saisonpleite besiegelt (1:2).

Torsten Ziegner veränderte seine Startelf im Vergleich zum Heimspiel gegen Ulm auf gleich fünf Positionen. Santiago Castaneda, der sich im Niederrheinpokal empfehlen konnte, lief auf der Doppelsechs auf. Weil Neuzugang Tim Köther zunächst hinten links verteidigte, musste Baran Mogultay auf die Bank. Die fehlenden Marvin Bakalorz (Erkältung) und Kolja Pusch (Leistenprobleme) ersetzten Stierlin und Alaa Bakir. Joshua Bitter übernahm den Job des Rechtsverteidigers von Chinedu Ekene und Pascal Köpke stürmte für Benjamin Girth.

Die Zebras erwischten den besseren Start. Ein Kopfball von Drittliga-Debütant Castaneda zwang Felix Gebhardt im SSV-Kasten zur ersten Parade des Nachmittags. Wenig später hatten die Gäste Glück, dass ein Abspielfehler von Marvin Senger nicht bestraft wurde (9.). Christian Viet wurde in aussichtsreicher Position im letzten Moment gestört. Die Hausherren übernahmen ab Mitte der ersten Hälfte zunehmend das Kommamdo. Viets Distanzschuss nach einer Ecke schlug beinahe im MSV-Netz ein (24.).





Die Duisburger versuchten es selbst immer wieder nach vorne. Doch nach einer halben Stunde war es wieder ein Patzer, der die Meidericher in Rückstand brachte. Vincent Müller konnte einen wuchtigen Abschluss von Oscar Schönfelder nicht festhalten und ließ den Ball nach vorne abprallen. Dominik Kother staubte ab (30.). Der MSV schüttelte sich und erzielte nur drei Minuten später den Ausgleich. Stierlin verwertete eine optimal geschlagene Bitter-Flanke aus dem rechten Halbfeld zum 1:1 (33.).

SSV: Gebhardt – Faber, Ballas, Breunig, Saller – Geipl (90. Eisenhuth), Bulic – Kother (77. Graf), Viet (58. Ganaus), Schönfelder (46. Diawusie) – Huth (58. Hottmann). MSV: V. Müller – Bitter, Mai, Senger, Köther – Castaneda (72. Girth), Stierlin (82. Knoll) – Bakir (56. Mogultay), Jander, Esswein (56. R. Müller) - Köpke (56. König). Schiedsrichter: Nico Fuchs Zuschauer: 8.630 Gelbe Karten: Schönfelder, Saller – Castaneda, R. Müller, Bitter. Tore: 1:0 Kother (30.), 1:1 Stierlin (33.), 2:1 Ganaus (76.).

Die Regensburger kamen wesentlich aktiver aus der Kabine und wurden vor allem über den pfeilschnellen Joker Agyemang Diawusie gefährlich. Die Zebras trauten sich erst nach einem Dreifachwechsel wieder mehr zu.

Stierlin verpasste es nach einer feinen Kombination über Caspar Jander seinen zweiten Treffer nachzulegen (68.). Auf der anderen Seite scheiterte Noah Ganaus nach einer Ecke per Kopf aus kurzer Distanz an der Latte. Eine Viertelstunde vor Schluss machte es der Offensivmann besser und traf zum 2:1-Endstand (76.).

Für den MSV geht es nach der Länderspielpause und dem Testspiel in Mainz am 16. September mit dem nächsten Heimspiel gegen den SC Verl weiter.