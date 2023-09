2. Liga: SV Elversberg leiht Juwel des FC Bayern München aus

Die Spielvereinigung Elversberg hat kurz Ende des Transferfensters noch einmal zugeschlagen. Ein echtes Juwel wechselt ins Saarland.

Kurz vor Ende der Transferperiode hat sich die SV Elversberg noch einmal verstärkt und Offensiv-Talent Paul Wanner verpflichtet.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler ist für den Rest der laufenden Zweitliga-Saison 2023/2024 auf Leihbasis vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München an die Kaiserlinde gewechselt.

Wanner, der sowohl zentral als auch auf den Außenbahnen spielen kann, hat sein Bundesliga-Debüt für Bayern München am07. Januar 2022 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach gegeben – mit seinem damaligen Alter von 16 Jahren und 15 Tagen ist er damit der jüngste Bundesliga-Spieler in der Geschichte der Bayern und der zweitjüngste Spieler in der allgemeinen Bundesliga-Historie.

Wenige Wochen nach seinem Erstliga-Debüt unterzeichnete der Deutsch-Österreicher seinen Profi-Vertrag beim FC Bayern München, für den er bereits seit seiner Jugendzeit aktiv ist.

Nach seinen fußballerischen Anfängen beim SV Amtzell und dem FV Ravensburg wechselte Paul Wanner im Sommer 2018 mit zwölf Jahren zum FCB, wo er nur wenig Zeit benötigte, um sich für die Profis zu empfehlen. Bis heute war der 17-Jährige für Bayern München in sechs Bundesliga-Spielen im Einsatz, darüber hinaus hat er in den vergangenen Jahren 15 Länderspiele für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften in der U17 und U18 bestritten.

"Paul besitzt unbestreitbares Talent, eine starke Technik und große Spielintelligenz. Er wird für unser Team eine Bereicherung sein und unserer Offensive neue Frische verleihen", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Paul Wanner ergänzt: "Ich freue mich auf die Herausforderung bei der SV Elversberg, auf den Verein und die Mannschaft. Ich will mit dem Team eine erfolgreiche Runde spielen, gleichzeitig wird die Zeit hier für mich eine neue Erfahrung, durch die ich mich persönlich weiterentwickeln will."