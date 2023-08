Kommentar: Ziehen alle an einem Strang? Vom Gefühl her nicht

RWE wird wohl nicht mehr nachlegen können. Doch das Personal sollte für das Ziel reichen. Ein Kommentar.

Rot-Weiss Essen wird vermutlich personell nicht mehr nachlegen können. Tim Oermann, Verteidiger des VfL Bochum, und Jona Niemiec, Stürmer von Fortuna Düsseldorf, waren die Ziele der Begierde.

Beide hätten dem Kader sicher geholfen. Sie sind jung, erfüllen die U23-Regel, bringen viel Qualität mit und RWE hätte vermutlich nicht mal das ganze Gehalt der Spieler übernehmen müssen.

Nun muss RWE wohl ohne das Duo planen und mit dem vorhandenen Kader auskommen. Und mit Blick auf das Ziel Klassenerhalt sollte das absolut machbar sein, wenn keine große Verletzungswelle über die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski schwappt.

Denn die Verantwortlichen um Marcus Steegmann und Christian Flüthmann haben - wie von RWE-Boss Marcus Uhlig angekündigt - die Mannschaft verstärkt. Darüber kann es - mit Blick auf Zu- und Abgänge - keine zwei Meinungen geben.

Klar, die Essener hatten auch andere Namen im Kopf, sie hätten hier und da gerne in ein höheres Regal gegriffen, um in der Spitze noch mehr Qualität zu haben. Das ist aber schlicht nicht machbar, die Verantwortlichen haben das gemerkt und sich einige blutige Nasen geholt.





Finanziell muss RWE derzeit kleinere Brötchen backen, das nicht nur wegen der Rasenproblematik, wo der Klub um die 125.000 Euro in die Hand nehmen muss, um all die großen Probleme mit der aktuellen Rasenfläche zu beheben.

Die letzte Mitgliederversammlung hat verdeutlicht, dass RWE den Geldhahn etwas zudrehen muss, um keine weiteren Probleme zu bekommen. Die Realität heißt sparen statt klotzen. Vor allem dann, wenn es nicht gelingt, sich mit Clemens Fandrich über einen Abgang zu einigen, der zu den Topverdienern bei RWE zählen soll.

Trotzdem haben die Essener den Kader verbessert. Vor allem haben sie Spieler im Kader, die teils sehr variabel sind. Felix Götze, Leonardo Vonic, Thomas Eisfeld, Lucas Brumme. Sie alle können auf zahlreichen Positionen eingesetzt werden.

Was hilft, wenn der Kader in der Breite nicht überall zweite oder dritte Optionen bietet. Zudem gibt es mit Vinko Sapina einen neuen Chef im Mittelfeld, der die Fäden zieht. Es gibt Voraussetzungen, die man im letzten Jahr so nicht hatte.

Dort sollte die Aufstiegs-Euphorie RWE zu Beginn tragen, was nicht geklappt hat. Nun fehlt diese Euphorie, aber es gibt einen Kader, der besser aufgestellt ist. Das sah man auch an den ersten Spieltagen - trotz der Pleite in Halle und im DFB-Pokal gegen den HSV.

Die Essener haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn es noch einige Defizite gibt. RWE hat weiter ein Abschlussproblem, es gab zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führten, der letzte Pass war zu oft ein Abbild der letzten Saison.

RWE: Nebenkriegsschauplätze kann keiner gebrauchen

Trotzdem kann der Kader mehr als in der letzten Spielzeit, das muss reichen, um die Liga zu halten. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Einheit, die man aktuell auf dem Platz erkennt, auch überall im Verein gelebt wird.

Nebenkriegsschauplätze kann niemand gebrauchen. Viel dreht sich aktuell um das Thema Geld. Daher gibt es auch noch eine zweite kleine Mitgliederversammlung, auf dem die Finanzen das Thema sind.

Es bleibt zu hoffen, dass dort Lösungen präsentiert werden statt Gerüchten und Dementis. Denn zurzeit herrscht das Gefühl vor, dass im Verein längst nicht alle an einem Strang ziehen. Und wenn es sportlich laufen soll, ist es unabdingbar, dass auch auf den administrativen Ebenen in eine Richtung gedacht und gehandelt wird.

Eine Übersicht - auf welcher Position bei RWE wie viele Spieler vorhanden sind

Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer

Rechter Verteidiger: Eric Voufack, Andreas Wiegel, Sandro Plechaty

Linker Verteidiger: Ekin Celebi, Sascha Voelcke (aushilfsweise auch Bastians oder Brumme)

Innenverteidiger: José-Enrique Ríos Alonso, Felix Bastians, Aaron Manu, Mustafa Kourouma, Fabian Rüth (aushilfsweise auch Götze)

Defensives Mittelfeld: Vinko Sapina, Felix Götze, Björn Rother,

Offensives Mittelfeld zentral: Thomas Eisfeld, Nils Kaiser, Torben Müsel, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich (die beiden spielen sportlich derzeit keine Rolle)

Außenpositionen offensiv links: Marvin Obuz, Lucas Brumme

Außenpositionen offensiv rechts: Isaiah Young (aushilfsweise auch Plechaty oder Vonic)

Sturmzentrum: Leonardo Vonic, Ron Berlinski, Moussa Doumbouya