RWE: Ex-Essener Holzweiler vor Unterschrift in der 3. Liga

15 Spieler haben Rot-Weiss Essen in diesem Sommer 2023 verlassen. Zwei Mann sind noch ohne einen neuen Arbeitgeber. Das könnte sich jetzt ändern.

Rot-Weiss Essen vollzog zur Saison 2023/2024 einen großen Kader-Umbruch. Gleich 15 Mann verließen die Hafenstraße. Mit Erolind Krasniqi und Clemens Fandrich, die trotz gültiger Verträge bis Sommer 2024 keine sportliche Rolle mehr spielen, könnten die Spieler Nummer 16 und 17 noch folgen.

Von den bisherigen 16 Abgängen sind - Stand: Mittwoch, 30. August, 17.30 Uhr - noch Felix Herzenbruch und Kevin Holzweiler ohne einen neuen Klub.

Während sich Herzenbruch weiter bei Rot-Weiß Oberhausen fithält, aber nach RevierSport-Informationen kein Thema für eine Verpflichtung ist, trainiert auch Holzweiler bei einem Verein mit. Nämlich RWE-Drittliga-Konkurrent FC Erzgebirge Aue.

Und anders als Herzenbruch soll Flügelflitzer Holzweiler bei den Sachsen einen Vertrag erhalten. Die Vertragsunterschrift des 28-Jährigen könnten zwei Vertragsauflösungen beschleunigen. Denn Alexander Sorge (30) und Ramzi Ferjani (22) dürfen sich neue Vereine suchen.

Sorge wurde bereits ein Angebot zur Vertragsauflösung vorgelegt. Sein Berater Sebastian Schulze sagte gegenüber "Bild": "Wir werden das Angebot in dieser Form nicht annehmen. Nach aktuellem Stand wird Alex weiter in Aue bleiben."

So oder so: Trainer Pavel Dotchev (57) will Holzweiler gerne verpflichten. Beide haben bereits bei Viktoria Köln zusammengearbeitet. Unter Dotchev absolvierte der Ex-Essener in Köln 48 Begegnungen. Der Aue-Trainer kennt die Qualitäten des wuseligen Offensivspielers.

Bei Rot-Weiss Essen konnte er nicht überzeugen. Holzweiler stand seit Sommer 2021 bei RWE unter Vertrag und konnte in den zwei Jahren nur 29 Begegnungen für den Ruhrpott-Klub bestreiten. In seiner RWE-Zeit warf den 176-maligen Regionalliga- und 69-fachen Drittliga-Akteur ein Kreuzbandriss lange zurück. In Aue könnte er in der 3. Liga eine neue Chance erhalten.

Die RWE-Abgänge im Sommer 2023 im Überblick:

Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Niklas Tarnat (TSV 1860 München), Oguzhan Kefkir, Michel Niemeyer (beide Rot-Weiß Oberhausen), Lawrence Ennali (Gornik Zabrze), Ben Heuser (FC Cosmos Koblenz, ausgeliehen), Nico Haiduk (Borussia Dröschede), Mehmet Timur Kesim (ETB SW Essen), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg), Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler (beide Ziel unbekannt)