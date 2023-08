MSV Duisburg: Nächstes Remis! Harmlose Zebras auch gegen Ulm ohne Sieg

Der MSV Duisburg hat es auch gegen den SSV Ulm nicht geschafft, den ersten Sieg der neuen Drittligasaison einzufahren. Das Spiel endete 1:1 (1:1).

Der Taumelstart des MSV Duisburg hält an. Die Zebras kamen am Freitagabend gegen den SSV Ulm nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Sebastian Mais Führungstreffer reichte am Ende nicht.

Die Greenkeeper in der Schauinsland-Reisen-Arena hatten mächtig Arbeit. Durch den starken Regenfall hat der ohnehin ramponierte Rasen noch mehr gelitten. Die Partie konnte aber letztlich normal über die Bühne gehen, auch wenn das Reiseaufkommen durch die Kanu-WM an der Regattabahn etwas höher war als sonst. Die knapp 10.000 Zuschauer, darunter knapp 300 Gäste und einige Oberhausener, die mit den Ulmern eine Fanfreundschaft verbinden, sahen drei Änderungen in der Duisburger Startelf.

Jonas Michelbrink (krank) fehlte im Aufgebot genau wie Joshua Bitter. Der Rechtsverteidiger war noch nicht auskuriert genug für die Bank und wurde erneut von Chinedu Ekene vertreten. Benjamin Girth begann für Pascal Köpke als einzige Spitze, Vize-Kapitän Marvin Bakalorz rückte für Niclas Stierlin von Anfang an zurück auf die Doppelsechs. Alaa Bakir ersetzte den am Dienstag blassen Neuzugang Robin Müller in der offensiven Dreierreihe.

Der schnelle Bakir war es, über den in der vielversprechenden Anfangsphase im MSV-Spiel sehr viel lief. Die dickste Chance vergab allerdings Girth, dessen Volleyschuss nach einer Ecke von Kolja Pusch an die Unterkante der Latte knallte (13.). Kurze Zeit später erneut Aluminium: Diesmal lenkte SSV-Verteidiger Thomas Geyer eine Hereingabe von Chinedu Ekene aufs Gebälk (19.).





Die Zebras blieben am Drücker und belohnten sich. Sebastian Mai köpfte eine von Marvin Senger verlängerte Pusch-Ecke am zweiten Pfosten zur Führung ins Netz (24.). Dem Tor war jedoch ein mutmaßliches Foulspiel von Alexander Esswein vorausgegangen.

MSV: V. Müller - Ekene, Senger, Mai (80. Knoll), Mogultay - Bakalorz, Jander - Esswein (60. R. Müller), Pusch (60. Anhari), Bakir (73. Fleckstein) - Girth (73. Köpke). SSV: Ortag - Gaal, Geyer (64. Yarbrough), Reichert - Rösch, Maier, Ludwig (64. Brandt), Allgeier, Jann (88. Ahrend), Chessa (88. de Sousa Oelsner) - Higl (77. Röser). Schiedsrichter: Tobias Wittmann Zuschauer: 10.214 Gelbe Karten: Esswein, Senger – Maier, Gaal, Yarbrough, de Sousa Oelsner. Tore: 1:0 Mai (24.), 1:1 Allgeier (34.).

Doch die Ulmer hatten schnell die richtige Antwort parat. Senger verlor an der eigenen Torauslinie das entscheidende Kopfballduell gegen Philipp Maier nach einem langen Einwurf des einstigen Uerdingers Dennis Chessa. Bastian Allgeier stand hinten völlig blank und köpfte den Ausgleich. Es war nahezu eine Kopie des ersten Treffers (34.).

Die Zebras hatten Glück, dass es nicht direkt zum Doppelschlag kam. Chessas Heber sprang ebenfalls auf die Latte (35.). Der MSV konnte froh sein, dass es mit dem 1:1 in die Kabinen ging. Chancen hatte nach Wiederanpfiff erstmal auch nur der Gast, der sich mehr und mehr in der Duisburger Hälfte bequem machte. Senger rettete in höchster Not gegen Felix Higl (56.).

Der MSV tat sich nach vorne extrem schwer und strahlte abgesehen von einem zu zentralen Abschluss von Casper Jander und Köpke aus spitzem Winkel kurz vor Schluss keiner Gefahr mehr aus. Der SSV war dem Sieg am Ende deutlich näher. Es blieb beim 1:1.

Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Nach dem Erstrundenspiel im Niederrheinpokal gegen den FSV Vohwinkel in Homberg am Mittwoch geht es am Sonntag darauf zum Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg.