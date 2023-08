Im letzten Spiel der Englischen Woche trifft Rot-Weiss Essen auf Preußen Münster. Eine Partie, die viel Spannung und Dramatik verspricht.

Es gibt Spiele, die lassen Fanherzen höherschlagen. Eine dieser Partien ist definitiv der Westschlager zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster.

Am Sonntag ist es wieder soweit. Dann empfängt RWE die Adlerträger zum Abschluss der Englischen Woche (27. August, 19.30 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße. "Wir wollen am Wochenende den ersten Dreier einfahren", erklärte Essens Torwart Jakob Golz im Vorfeld der Partie.

Während Essen den ersten Sieg anpeilt, feierte Münster bereits am Dienstag mit dem 3:1-Erfolg über Ingolstadt einen Befreiungsschlag. Wenn sich beide Klubs dann zum vierten Spieltag der 3. Liga duellieren, dann wird es bereits das 49. Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel sein.

Die Bilanz spricht deutlich pro RWE: 22 Siege, 11 Unentschieden und 15 Niederlagen (78:58 Tore). Das erste Duell der beiden Erzrivalen wurde im Jahr 1949 in der damaligen Oberliga West ausgetragen – und Essen siegte in Münster mit 4:0.

Die letzten fünf Duelle zwischen RWE und Münster in der Übersicht: Rot-Weiss Essen – Preußen Münster (20.02.2022, 0:2-Wertung durch Sportgericht) Preußen Münster – Rot-Weiss Essen (14.09.2021, 2:3) Preußen Münster – Rot-Weiss Essen (13.03 2021, 1:0) Rot-Weiss Essen – Preußen Münster (17. 10 2020, 1:0) Preußen Münster – Rot-Weiss Essen (16.04.2010, 4:0)

Auch die Heimstatistik favorisiert die Rot-Weissen. In 14 von 24 Duellen (6 Remis, 4 Siege Münster) behielt RWE an der Hafenstraße die Oberhand. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die letzten Spiele allesamt eng und hart umkämpft waren. Von den vergangenen elf direkten Duellen gab es jeweils fünf Siege und ein Unentschieden – es wurde also deutlich ausgeglichener. Besonders das letzte Spiel blieb dabei in Erinnerung.

Ein Rückblick: Im Februar 2022 wurde die Partie zwischen Essen und Münster in der Schlussphase beim Stand von 1:1 abgebrochen, nachdem ein Böller in der Westkurve gezündet wurde. Das Spiel wurde erst unterbrochen, dann abgebrochen und am Grünen Tisch gab es drei Punkte für Münster. Am Ende der Saison feierte trotzdem Rot-Weiss Essen denkbar knapp den Aufstieg. Nun kommt es zum Wiedersehen.

Die Vergangenheit habe ich natürlich auch mitbekommen. Auch wenn ich erst letztes Jahr kam, weiß ich, dass es da Spannungsverhältnisse gibt. Die Fans haben einen klaren Auftrag an uns. Das hat man nach dem Köln-Spiel gehört. Es wird eine heiße Kiste – vor einer vollen Hafenstraße. Björn Rother.

Für RWE-Sechser Björn Rother ist es sein erstes Spiel im Essener Trikot gegen Münster. Allerdings weiß der 27-Jährige bereits um die Bedeutung dieser Partie: "Die Vergangenheit habe ich natürlich auch mitbekommen. Auch wenn ich erst letztes Jahr kam, weiß ich, dass es da Spannungsverhältnisse gibt. Die Fans haben einen klaren Auftrag an uns. Das hat man nach dem Köln-Spiel gehört. Es wird eine heiße Kiste – vor einer vollen Hafenstraße. Bei aller Verbissenheit darf man sich auf so ein Highlight freuen."