Erzgebirge Aue: Vor 2500-Kilometer-Woche - "RWE wird ein gereizter Gegner sein"

Rot-Weiss Essen gegen den FC Erzgebirge Aue: Auch bei den Veilchen freut man sich auf das Duell am Sonntag (20. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker). Der Aue-Trainer warnt vor RWE.

Beim nächsten Gegner von Rot-Weiss Essen, dem FC Erzgebirge Aue, herrscht aktuell eine sehr gute Stimmung.

"Es war wieder eine gute Trainingswoche und ich habe auch, was das Essen-Spiel angeht, ein positives Bauchgefühl", meinte Mathias Heidrich, Aues Sportchef, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei RWE am Sonntag (20. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker).

Ähnlich gestimmt ist auch Drittliga-Rekordtrainer und Aue-Coach Pavel Dotchev vor dem Gang ins Stadion an der Hafenstraße. In der vergangenen Saison unterlag Aue in Essen mit 1:2. Rot-Weiss feierte über den FC Erzgebirge an Spieltag sieben seinen ersten Saisondreier.

Pavel Dotchev über...

... die Anstoßzeit am Sonntagabend um 19.30 Uhr: "Es ist manchmal anstrengend, wenn man am Wochenende als Letzter im Einsatz ist. Aber wir kennen das ja vom vergangenen Wochenende. Und da haben wir eine tolle Leistung gegen Ingolstadt geboten. Deshalb wollen wir uns jetzt nicht beschweren."

... Gegner Rot-Weiss Essen: "Wir haben es jetzt mit einem gereizten Gegner zu tun, weil sie zwei Spiele verloren haben. Gegen den Hamburger SV war es für mich ein Spiel auf Augenhöhe und auch gegen Halle war es für mich eine unverdiente Niederlage für Essen. Ich habe beide Partien gesehen und Rot-Weiss Essen hat mir gefallen."

... das Stadion an der Hafenstraße: "Ich erwarte einen sehr motivierten Gegner und eine hitzige Atmosphäre. Rot-Weiss Essen hat eine große Fankultur und wird von seinem Publikum getragen. Wir müssen sehr konzentriert sein und viel investieren, um in Essen zu punkten."

... das aktuelle Auer Lazarett: "Wir sind komplett und haben keine verletzten Spieler."

... den Konkurrenzkampf im Team: "Maximilian Thiel hat das Siegtor gegen Ingolstadt erzielt und auch im Testspiel gegen Auerbach überzeugt. Er drängt sich natürlich auf. Die gleiche Situation stellt sich mit Marvin Stefaniak auf. Da habe ich natürlich Luxusprobleme. Aber wir haben eine anstrengende Englische Woche mit rund 2500 Kilometern Busfahrt. Da freue ich mich, wenn ich viele Alternativen und einen gesunden Konkurrenzkampf in der Mannschaft habe."