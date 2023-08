Drittligist Preußen Münster reist am Samstag zu Arminia Bielefeld. Nicht beim Spiel mitwirken kann Kapitän Marc Lorenz.

Am Samstag (19. August, 14 Uhr) ist es endlich soweit: Zum ersten Mal seit 2015 steigt auf der Alm wieder das Derby zwischen Arminia Bielefeld und Preußen Münster. Damals siegte Bielefeld, im 44. Pflichtspiel der beiden Traditionsklubs, mit 2:1.

Zwischenzeitlich trennten Bielefeld und Münster sogar drei Ligen, nun kommt es wieder zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen. Für dieses Derby wurden bereits über 20.000 Karten verkauft - 2000 davon an die Gäste-Fans.

Schlechte Nachrichten für Münster: Die Adlerträger müssen bei diesem Spiel erneut auf ihren Kapitän verzichten: Marc Lorenz fällt weiterhin aus. Die Verletzung, die sich der 35-Jährige beim Testspielvergleich mit Kickers Offenbach zuzog (4:1), ist offenbar doch schlimmer als erwartet.

Zunächst war nur von einem Riss der Knochenhaut an der linken Ferse die Rede, aber jetzt wurde klar, dass sich der Routinier auch noch mit einem Haarriss im Wadenbein knapp oberhalb des Knöchels herumplagt. Außerdem hat er eine schmerzhafte Einblutung, die nach wie vor auf Sehne und Nerv drückt.

Mein Ehrgeiz ist es deshalb, spätestens bei der heißen Auswärtspartie in Essen wieder auf dem Platz zu stehen. Preußen-Kapitän Marc Lorenz.

Das angedachte Comeback des Preußen-Spielführers in Bielefeld kommt deshalb zu früh. Lorenz betonte gegenüber der BILD: "Ich habe in den vergangenen Tagen kaum joggen können. Weil es einfach noch zu weh tat. Erst langsam wird es etwas besser. In Bielefeld werde ich so nicht spielen können. Sogar für Ingolstadt am Dienstag darauf wird's eng."

Sein Ziel ist klar: Das Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen am 27. August (19.30 Uhr). Spätestens in diesem brisanten Duell möchte der Linksfuß wieder als Kapitän auf dem Feld stehen. "Mein Ehrgeiz ist es deshalb, spätestens bei der heißen Auswärtspartie in Essen wieder auf dem Platz zu stehen", zeigt sich Lorenz zuversichtlich.

Doch aktuell gilt der volle Fokus ausschließlich dem Derby auf der Bielefelder Alm. Lorenz, der von 2012 bis 2015 selbst 69 Pflichtspiele für die Arminia bestritt, möchte die Mannschaft von draußen unterstützen und warnt seine Mitspieler vor der Atmosphäre: "Ich weiß genau, was uns in der Schüco Arena erwartet. Sie wird ausverkauft und die Stimmung gewaltig sein. Die voll besetzte Südtribüne bedeutet schon eine Wucht. Damit müssen wir umgehen können."