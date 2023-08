3. Liga: 76 Spiele in der 1. Liga - Mannheim holt Stürmer mit internationaler Erfahrung

Der SV Waldhof Mannheim stellte am Freitagnachmittag (11. August) schon den dritten neuen Spieler in dieser Woche vor.

Nach Jesaja Herrmann (KV Kortrijk) und Jonas Albenas (AJ Auxerre U23) gibt es einen weiteren Neuzugang in dieser Woche für denSV Waldhof Mannheim 07.

Kelvin Arase wechselt mit sofortiger Wirkung aus der 2. Bundesliga vom Karlsruher SC zum SV Waldhof Mannheim und wird zukünftig mit der Raute aus der Brust für die Buwe auflaufen. Der 24-jährige Flügelspieler absolvierte für die österreichischen U-Nationalmannschaften insgesamt 40 Spiele.

Arase wurde in Benin City, Nigeria geboren. Im Alter von sechs Jahren zog es Kelvin nach Wien, wo er im Alter von 12 Jahren in die Nachwuchsabteilung von Rapid Wien wechselte. Mit 17 Jahren debütierte Arase in der Bundesliga für Rapid Wien im Profibereich. Nach Leihen zu den Kooperationspartnern aus Horn und Ried etablierte sich Kelvin Arase im Profiteam des SK Rapid.

Insgesamt kam Kelvin Arase auf 105 Einsätze für Rapid Wien (13 Tore, 15 Vorlagen), davon alleine 20 in verschiedenen Europokalwettbewerben. Zur letzten Saison wechselte Kelvin Arase zum Karlsruher SC (9 Einsätze, 3 Vorlagen), wurde im Winter in die erste belgische Liga zu KK Oostende ausgeliehen (10 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen). In der österreichischen 1. Bundesliga blickt er auf 76 Begegnungen (zehn Tore, acht Vorlagen) zurück.

Von der ersten Sekunde an haben sich die Verantwortlichen hier sehr um mich bemüht. Ich habe mich sehr bewusst für den Schritt zum SV Waldhof entschieden. Die Art, mit welcher hier Fußball gespielt wird, passt zu mir als Person und als Spieler. Jetzt gilt es anzupacken und mich bestmöglich in die Mannschaft zu integrieren Kelvin Arase

"Unser Interesse an Kelvin war in den vergangenen Wochen sehr hoch. Wir sind glücklich, dass nun eine Einigung erzielt werden konnte, und wir Kelvin fest verpflichtet haben. Kelvin bringt weitere Dynamik in unser Offensivspiel und kann mit seinen Dribblings für offensive Gefahr sorgen. In den Gesprächen haben wir gemerkt, dass Kelvin für die Aufgabe hier in Mannheim brennt und seine Chance unbedingt nutzen möchte", sagt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

"Von der ersten Sekunde an haben sich die Verantwortlichen hier sehr um mich bemüht. Ich habe mich sehr bewusst für den Schritt zum SV Waldhof entschieden. Die Art, mit welcher hier Fußball gespielt wird, passt zu mir als Person und als Spieler. Jetzt gilt es anzupacken und mich bestmöglich in die Mannschaft zu integrieren", ergänzt Arase.