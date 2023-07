Mit Eric Voufack und Ekin Celebi verstärkte sich Rot-Weiss Essen auf den Außenverteidigerpositionen. RevierSport hat mit beiden Neuzugängen nach dem Test gegen Gütersloh gesprochen.

Beim 3:1-Testspielsieg von Rot-Weiss Essen gegen den FC Gütersloh standen auf den Außenverteidigerpositionen zwei Neuzugänge in der Startelf: Eric Voufack begann auf der rechten Abwehrseite und Ekin Celebi spielte links. Beide Akteure durften eine Halbzeit mitwirken.

Voufack, der in dieser Transferphase von Lok Leipzig an die Hafenstraße wechselte, fühlt sich bereits bestens integriert in der Mannschaft: "Ich fühle mich seit dem ersten Tag hier sehr gut aufgenommen. Es ist eine super Mannschaft und man kommt mit jedem gut aus."

Der 21-Jährige zeigt sich nach wenigen Wochen bei seinem neuen Verein vor allem von dem professionellen Umfeld bei RWE angetan: "Das ganze Drumherum, das Geschehen auf dem Platz und was die Kabine angeht, ist schon sehr professionell. Man hat wirklich jede Möglichkeit, um sich perfekt aufs Training und Spiel vorzubereiten. Und ich denke, das ist ein ausschlaggebender Punkt, wie man sich am besten weiterentwickeln kann."

Der Deutsch-Kameruner, der bereits in der Saison 2019/20 für seinen Ex-Klub Carl-Zeiss Jena in der 3. Liga auflief (vier Einsätze, eine Torvorlage), steckt sich ambitionierte Ziele für die kommende Spielzeit: "Ich möchte so viele Spiele wie möglich machen und mit der Mannschaft das Bestmögliche erreichen. Die Fans mitzunehmen, sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, das sollte glaube ich das Ziel sein."

Es geht natürlich immer besser. Ich hätte zwei Tore schießen müssen, aber insgesamt war meine Leistung in Ordnung (lacht). Ekin Celebi.

Auch Ekin Celebi durfte sein Können in den ersten 45 Minuten zeigen, er beackerte die linke Außenverteidigerposition. Dabei sorgte er auch offensiv für Wirbel. "Es geht natürlich immer besser. Ich hätte zwei Tore schießen müssen, aber insgesamt war meine Leistung in Ordnung (lacht)", ordnet der 23-Jährige seinen Auftritt in Gütersloh ein.

Celebi, der in diesem Sommer Hannover 96 verließ und an die Hafenstraße wechselte, fühlt sich wie Voufack bestens integriert in der Mannschaft: "Ich fühle mich gut aufgenommen, das sind alles gute Jungs und ich verstehe mich mit jedem. Es wird von Tag zu Tag immer besser."





Der ehemalige U-19-Nationalspieler Deutschlands (ein Länderspiel) formuliert folgende Ziele für die anstehende Saison: "Ich möchte erstmal gut reinkommen in die Liga, für mich wird es ja die erste Drittliga-Saison sein. Als Team ist es unser Ziel, Stabilität zu gewinnen und uns jedes Spiel zu steigern und besser zusammenzuspielen."