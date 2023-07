Arminia Bielefeld: 17. Zugang - 64-maliger Drittligaspieler kommt vom 1. FC Köln

Nach zwei offensiven Spielern hat Arminia Bielefeld nun einen Defensivallrounder verpflichtet.

Und weiter geht die Runderneuerung bei Arminia Bielefeld. Nach dem Absturz in die 3. Liga muss der Kader einmal komplett neu gestaltet werden.

Und die Arminia gibt Vollgas. Trainer Michel Kniat und der Sportliche Leiter Michael Mutzel konnten nun schon den 17. Zugang präsentieren.

Neu auf der Bielefelder Alm. Rechtsverteidiger Leon Schneider, der zuletzt bei der U21 des 1. FC Köln unter Vertrag stand. In der letzten Saison war er an die Würzburger Kickers ausgeliehen. Da sein Vertrag ausgelaufen ist, konnte er ablösefrei nach Bielefeld wechseln. Für Würzburg, Cottbus und den KFC Uerdingen kommt der 23-Jährige bereits auf 64 Drittliga-Begegnungen.

Mutzel und Kniat betonen nach dem Transfer: „Leon überzeugt durch seine Vielseitigkeit, seine Ruhe im Spielaufbau und seine Geschwindigkeit. Er kann in der Defensive auf mehreren Positionen spielen und bringt Erfahrung in der 3. Liga mit. Darüber hinaus glauben wir, dass er sich in unserem Spielsystem noch weiterentwickeln kann. Daran werden wir gemeinsam arbeiten. Seine Variabilität stärkt unseren Kader auf mehren Positionen."

Und Schneider hofft, dass er das auch unter Beweis stellen kann. „Ich bin glücklich, dass ich jetzt hier in Bielefeld bin und mich künftig wieder in der 3. Liga beweisen kann. Michael und Mitch haben mir deutlich aufgezeigt, wie sie mich sehen und welche Perspektiven sich daraus für mich ergeben. Das ist für mich Chance und Herausforderung. Ich will immer vollen Einsatz zeigen."

Zugänge: Nassim Boujellab (Schalke 04), Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg), Sam Schreck (FC Erzgebirge Aue), Merveille Biankadi (1.FC Heidenheim), Semi Belkahia (TSV 1860 München), Gerrit Gohlke (SV Waldhof Mannheim), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II), Louis Oppie (Hannover 96 II), Maximilian Großer (Hamburger SV II), Nicklas Shipnoski (Fortuna Düsseldorf), Christopher Lannert (1860 München),Kaito Mizuta (Mainz II), Leo Oppermann (HSV / Leihe), Jonas Kersken (Gladbach / Leihe), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg / Leihe), Leon Schneider (1. FC Köln II)

Abgänge: Robin Hack (Borussia Mönchengladbach), Guilherme Ramos (Hamburger SV), Sebastian Vasiliadis (FC Hansa Rostock), Bryan Lasme (FC Schalke), Oliver Hüsing (FC Hansa Rostock), Christian Gebauer (SCR Altach), Silvan Sidler (FC Winterthur), Arne Schulz (SC Paderborn), Nils Hahne (Victoria Clarholz), Andrés Andrade (LASK), Masaya Okugawa (FC Augsburg), Janni Serra (Aarhus GF), Jomaine Consbruch (Greuther Fürth), Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt), George Bello, Lukas Klünter, Martin Fraisl, Burak Ince, Manuel Prietl, Bastian Oczipka, Marc Rzatkowski, Sebastian Müller, Armin Gremsl (alle unbekannt), Theo Corbeanu (nach Leihe von den Wolverhampton Wanderers U21), Frederik Jäkel (nach Leihe von RB Leipzig), Ivan Lepinjica (nach Leihe von HNK Rijeka)