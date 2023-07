3. Liga: 112-facher Zweitligaspieler - 16. Neuer für Arminia Bielefeld

Wenn Arminia Bielefeld weiter solche Transfers tätigt, dann könnten sie in der 3. Liga doch eine sehr gute Rolle nach dem Abstieg spielen.

Kein Tag ohne Kaderveränderung bei Arminia Bielefeld. Nach dem Abstieg in die 3. Liga wird das Personal einmal runderneuert. Nun wurde der 16. Zugang vorgestellt.

Und wie bei den Spielern zuvor kann sich der Transfer für die 3. Liga absolut sehen lassen. Denn die Arminia hat Angreifer Manuel Wintzheimer vom 1. FC Nürnberg für eine Spielzeit ausgeliehen.

Der 24-Jährige hat bereits 112 Zweitligaspiele für den Hamburger SV, den VfL Bochum und Nürnberg vorzuweisen (15 Treffer).

„Wir bekommen mit Manuel einen Spieler, der seit der U15 alle U-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen hat und beim FC Bayern München in der Jugend ausgebildet wurde. Dass Manuel uns zugesagt hat und wir mit dem 1. FC Nürnberg ein Leihgeschäft vereinbaren konnten, freut uns sehr und ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Kaderzusammenstellung. Manuel kann unser Spiel mit seinem Einsatzwillen, seiner Entschlossenheit und seiner Abschlussstärke immer wieder antreiben“, erklären Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat.

Und die Gespräche scheinen so fruchtbar gewesen zu sein, dass der Stürmer kein Problem damit hat, eine Liga tiefer zu spielen. Wintzheimer betont: "Als sich für mich die Möglichkeit konkretisiert hat, zu Arminia Bielefeld zu wechseln, habe ich mich sofort dafür entschieden. Michael Mutzel, den ich ja noch vom HSV kenne, und Mitch Kniat waren in unseren Gesprächen sehr überzeugend und haben mir aufgezeigt, dass sie an mich glauben und welche Rolle sie mir zutrauen. Ich freue mich auf Arminia. Den Verein habe ich immer als Traditionsverein mit begeisterungsfähigen Fans in einem stimmungsvollen Stadion wahrgenommen."

Zugänge: Nassim Boujellab (Schalke 04), Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg), Sam Schreck (FC Erzgebirge Aue), Merveille Biankadi (1.FC Heidenheim), Semi Belkahia (TSV 1860 München), Gerrit Gohlke (SV Waldhof Mannheim), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II), Louis Oppie (Hannover 96 II), Maximilian Großer (Hamburger SV II), Nicklas Shipnoski (Fortuna Düsseldorf), Christopher Lannert (1860 München),Kaito Mizuta (Mainz II), Leo Oppermann (HSV / Leihe), Jonas Kersken (Gladbach / Leihe), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg / Leihe)

Abgänge: Robin Hack (Borussia Mönchengladbach), Guilherme Ramos (Hamburger SV), Sebastian Vasiliadis (FC Hansa Rostock), Bryan Lasme (FC Schalke), Oliver Hüsing (FC Hansa Rostock), Christian Gebauer (SCR Altach), Silvan Sidler (FC Winterthur), Arne Schulz (SC Paderborn), Nils Hahne (Victoria Clarholz), Andrés Andrade (LASK), Masaya Okugawa (FC Augsburg), Janni Serra (Aarhus GF), Jomaine Consbruch (Greuther Fürth), Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt), George Bello, Lukas Klünter, Martin Fraisl, Burak Ince, Manuel Prietl, Bastian Oczipka, Marc Rzatkowski, Sebastian Müller, Armin Gremsl (alle unbekannt), Theo Corbeanu (nach Leihe von den Wolverhampton Wanderers U21), Frederik Jäkel (nach Leihe von RB Leipzig), Ivan Lepinjica (nach Leihe von HNK Rijeka)