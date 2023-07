Viktoria Köln: Topscorer der Regionalliga-Saison 2021/22 kommt - ein Jahr später als geplant

Hochkarätiger Neuzugang für Viktoria Köln: Der Topscorer der Regionalliga-Saison wechselt zum Drittligisten.

Am Tag des ersten Testspiels hat Viktoria Köln den fünften Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Suheyel Najar läuft in der kommenden Drittliga-Saison am Höhenberg auf. Das teilten die Domstädter mit, bevor sie am Samstagnachmittag (16 Uhr) bei Germania Zündorf gastieren.

Najar kommt von Wehen Wiesbaden und damit als frisch gebackener Zweitliga-Aufsteiger. Es fließt eine Ablösesumme in unbekannter Höhe - ebenso ließen die Kölner offen, wie lang der Vertrag des 27 Jahre alten Offensivspielers gültig ist.

Klar ist, dass der Deutsch-Tunesier der Offensive weitere Qualität verleihen wird. In Wiesbaden kam Najar auch verletzungsbedingt nur unregelmäßig zum Einsatz (13 Spiele, ein Tor). Doch in der Saison 2021/22 gehörte er zu den herausragenden Spielern in der Regionalliga West.

Neun Tore und 20 Vorlagen gelangen Najar in 38 Spielen für Fortuna Köln - diese Werte machten ihn zum Topscorer der Liga. Nun schließt er sich dem Stadtrivalen der Fortuna an. Aber auch bei der Viktoria ist Najar kein Unbekannter, schon in der Saison 2019/20 stand er hier unter Vertrag.

Die Verantwortlichen haben sich schon länger sehr um mich bemüht. Suheyel Najar

"Wir hätten Suheyel Najar gerne schon im letzten Jahr gehabt, aber damals ist uns Wiesbaden sozusagen zuvorgekommen", erklärt Trainer Olaf Janßen in einer Vereinsmitteilung. "Er hat im letzten Jahr ein bisschen zu kämpfen gehabt mit seiner Knöchelverletzung, die er sich im Pokalfinale gegen uns zugezogen hatte. Das war auch sicherlich ein Grund, warum wir überhaupt noch mal die Chance hatten, einzusteigen. Jetzt sind wir superfroh, dass er da ist."

Janßen lobt den flexibel einsetzbaren Offensivmann, der aus gesundheitlichen Gründen erst später in die Vorbereitung einsteigen wird: "Er ist mit seinem linken Fuß, wann immer er nach innen zieht, extrem torgefährlich, hat immer Zug in die Tiefe, ist extrem dribbelstark. Die Gespräche mit ihm waren wirklich klasse, 'Su' ist ein sehr klarer und aufgeweckter Junge."

Auch Vereine wie Alemannia Aachen hätten den 91-fachen Regionalliga-Spieler gerne verpflichtet. Doch die Viktoria machte das Rennen. Warum? "Die Verantwortlichen haben sich schon länger sehr um mich bemüht. Die Gespräche mit Olaf Janßen waren von Anfang an vertrauenserweckend", sagt Najar. "Mir wurde akribisch aufgezeigt, dass ein klarer Plan mit mir verfolgt wird. Ich bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft mit meiner Spielweise viel geben kann."