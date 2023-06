RWE: "Essener Lösung" - neuer Hauptsponsor soll bald vorgestellt werden

Auf der Essener Brust wird es einen weiteren Wechsel geben. "Eine spektakuläre Lösung", wie RWE-Boss Marcus Uhlig verspricht.

Bei Rot-Weiss Essen war Harfid seit dem 1. Juli 2019 Hauptsponsor und zierte die RWE-Trikotbrust. Durch die Insolvenz des Unternehmen musste RWE im Winter 2022 reagieren und einen neuen Hauptsponsor präsentieren.

Das gelang: Im Dezember 2022 stellte RWE die „Deutsche Saatgut“ als Hauptsponsor vor. Bis zum Ende der abgelaufenen Drittliga-Saison 2022/23 galt die Abmachung.

Auf der Essener Mitgliederversammlung am Sonntag betonte RWE-Boss Marcus Uhlig: "Im Winter ist die „Deutsche Saatgut“ eingesprungen als Hauptsponsor. Dadurch haben wir das, was wir durch das Aus von Harfid verloren haben, natürlich nicht ansatzweise ausgleichen konnten. Aber es war mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein."

Das Berliner Unternehmen wird in der neuen Spielzeit zwar nicht mehr auf der Brust sein, dennoch wird es dem Sponsoren-Pool erhalten bleiben. Die „Deutsche Saatgut“ wird wahrscheinlich Premium-Partner des Vereins werden.

Daher muss erneut ein neuer Partner her für die Brust. In Sachen Trikotsponsor hätte es in den zurückliegenden Wochen beinahe eine Einigung gegeben, die aber geplatzt sei. Eine neue Lösung sei allerdings in Sicht.

Uhlig: "Wir waren vor einigen Wochen schon sehr weit, fast unterschriftsreif. Leider hat das nicht geklappt. Wir sind mit diesem Unternehmen weiterhin im Austausch, da wird auch noch was draus. Trotzdem stehen wir kurz vor der Ziellinie mit dem Partner, der in der neuen Saison auf dem Trikot stehen wird. In zwei, maximal drei Wochen werden wir den neuen Hauptsponsor vorstellen. Es wird eine spektakuläre Lösung, die sicher gut ankommen wird. Das wird eine echte Essener Lösung."

Das neue Trikot wird demnach Mitte Juli mit dem neuen Hauptsponsor vorgestellt werden. Uhlig verspricht: "Vor dem ersten Spieltag wird es auf jeden Fall käuflich zu erwerben sein."