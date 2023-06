1860 München: Drittgrößter Drittliga-Deal - Abwehrtalent wechselt für Millionen nach Salzburg

Für den Umbruch bei 1860 München ist nun zumindest das nötige Kleingeld vorhanden.

Er ist gerade einmal 18 Jahre und hat schon 46 Drittliga-Partien auf dem Buckel. Und nun bringt er 1860 München eine Millionen-Ablöse ein.

Die Rede ist von Leandro Morgalla, der am Freitag bei RB Salzburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieb, Als Ablöse sind 2,5 Millionen Euro im Gespräch, damit wäre er einer der teuersten Abgänge, die es jemals gab in der 3. Liga.

„Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass mir der TSV 1860 München ermöglicht, dass ich meinem Traum einen großen Schritt nähergekommen bin“ betonte der Spieler."

Sein Zusatz: "Ich habe hier eine großartige Ausbildung genossen, sowohl fußballerisch als auch menschlich. Ich konnte meine Ausbildung zum Bürokaufmann, die ich als zweites Standbein neben dem Fußball begonnen habe, in der Geschäftsstelle der Löwen absolvieren und somit eine ideale Symbiose zwischen Training und Lehre erreichen. Durch die zahlreichen Einsätze als Stammspieler in der 3. Liga habe ich viel Vertrauen meiner Trainer erlebt und konnte mich dadurch schnell entwickeln. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, werde aber nie vergessen woher ich komme und den TSV 1860 München immer in meinem Herzen behalten.“

Bei seinem neuen Klub aus Salzburg wird er aber vorerst nicht mitwirken, denn Salzburg gibt Morgalla gleich weiter, der Verteidiger wird vorerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz kommen.

Für die "Löwen" wird der Umbau somit immer größer. Mittlerweile haben 15 Akteure den Klub verlassen. Demgegenüber stehen erst drei externe Zugänge.

Die größten Ablösesummen, die in der 3. Liga kassiert wurden

1 - Georg Niedermeier (er wechselte für 3,5 Millionen Euro von Bayern II zum VfB Stuttgart)

2 - Merlin Röhl (er wechselte für 2,9 Millionen Euro vom FC Ingolstadt zum SC Freiburg)

Platz drei teilen sich nun Morgalla und Hakan Calhanoglu, der für 2,5 Millionen Euro vom Karlsruher SC zum HSV wechselte