3. Liga: Trainer von Absteiger wechselt wohl in die 2. Bundesliga

Mit dem FSV Zwickau ist er aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost abgestiegen. Doch in Zukunft wird er wohl in der 2. Bundesliga arbeiten.

Die Saison endete für den FSV Zwickau sehr bitter. Die Sachsen müssen nach mehreren Jahren in der 3. Liga nun einen Neuanfang in der Regionalliga Nordost wagen. Schnell war klar, dass dieser ohne Ronny Thielemann angegangen wird. Der Fußballlehrer konnte sich mit dem FSV auf eine Vertragsauflösung einigen. Ursprünglich lief Thielemanns Kontrakt bis zum 30. Juni 2024 und war auch für die Regionalliga gültig. Doch der Ex-Profi will höher hinaus und mindestens in der 3. Liga trainieren. Dort ist der 49-Jährige auch ein begehrter Trainer. RevierSport berichtete bereits, dass der SV Sandhausen ein Auge auf Thielemann geworfen hatte. Auch in Mannheim und Verl stand er auf der Kandidatenliste. Doch zu einem Drittliga-Engagement wird es vorerst nicht kommen. Denn Thielemanns Weg wird nach RevierSport-Informationen in die 2. Bundesliga führen. Wie RS erfuhr, steht Thielemann kurz vor der Unterschrift bei Eintracht Braunschweig. Hier soll er die Co-Trainer-Rolle ausüben und seinem vertrauten Kumpel Jens Härtel, der auch erst vor wenigen Tagen in Braunschweig für Michael Schiele übernahm, zuarbeiten. Beide hatten schon beim 1. FC Magdeburg und FC Hansa Rostock zusammengearbeitet. In den nächsten Tagen könnte Thielemann dann in Braunschweig offiziell vorgestellt werden. Ronny Thielemann als Trainer: 21. April 2008 bis 30. Juni 2010: Co-Trainer Energie Cottbus 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011: Trainer Erzgebirge Aue U19 1. Juli 2011 bis 25. Oktober 2011: Co-Trainer 1. FC Magdeburg 25. Oktober 2011 bis 20. März 2012: Interimstrainer 1. FC Magdeburg 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013: Trainer 1. FC Magdeburg U17 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014: Trainer 1. FC Magdeburg U19 1. Juli 2014 bis 12. November 2018: Co-Trainer 1. FC Magdeburg 9. Januar 2019 bis 6. November 2022: Co-Trainer Hansa Rostock 20. Februar 2022 bis 9. Juni 2023: FSV Zwickau

