3. Liga: Absteiger Sandhausen verpflichtet Kapitän eines Liga-Konkurrenten

Der SV Sandhausen bastelt nach dem Abstieg in die 3. Liga fleißig im Kader. Jetzt ist der nächste Neuzugang fix.

Nach dem Abstieg in die 3. Liga hat der SV Sandhausen schon einige namhafte Transfers verkündet. Ein weiterer kam an diesem Dienstag hinzu: Tim Knipping kehrt zum SVS zurück.

Der 30-Jährige spielte schon zwischen 2016 und 2019 am Hardtwald. Die letzten drei Jahre verbrachte er bei Dynamo Dresden - und war dort Kapitän. In der abgelaufenen Saison bestritt der Innenverteidiger 36 von 38 möglichen Partien.

"Tim hatte von Anfang an Lust auf den SVS und ist sehr motiviert. Deshalb freuen wir uns auf seine zweite Zeit in Sandhausen und hoffen, dass diese ebenso erfolgreich wird wie seine erste", wird der neue Cheftrainer Danny Galm vom Verein zu der Verpflichtung zitiert. Galm selbst wurde erst am Montag vorgestellt, er trainierte zuletzt die U19 des FC Bayern.

Knipping bringt reichlich Erfahrung mit nach Sandhausen. 116 Einsätze in der 3. Liga und 86 Partien in der 2. Bundesliga stehen in seiner Vita. Er spielte neben Sandhausen und Dresden für seinen Heimatverein Hessen Kassel, den 1. FC Saarbrücken, Jahn Regensburg und lief auch schon in der Regionalliga West auf: für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.

SV Sandhausen mit zahlreichen Neuzugängen

"Ich freue mich, wieder hier zu sein. Der Verein gab mir die Möglichkeit, in der 2. Bundesliga Fuß zu fassen, dafür bin ich noch immer sehr dankbar", sagt Knipping zu seinem Wechsel. "Nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen, den SVS wieder zurück in Liga 2 zu bringen."

Auch die Revierklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen werden sicherlich gespannt verfolgen, ob dieses Vorhaben gelingt. Vor Knipping hatte Sandhausen bereits hochkarätige Verpflichtungen präsentiert: Alexander Mühling (Holstein Kiel), Luca Zander (FC St. Pauli), Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf), Tim Maciejewski (Union Berlin), Max Geschwill (TSG Hoffenheim II), Sebastian Stolze (Hannover 96), Joe-Joe Richardson (Greifswalder FC), Livan Burcu (eigene U19).