3. Liga: Joseph Boyamba wechselt in die 2. Bundesliga

Über die Zukunft von Joseph Boyamba wurde zuletzt viel diskutiert. Nun hat der Ex-Wattenscheider einen neuen Verein gefunden.

Joseph Boyamba, der die letzte Spielzeit beim TSV 1860 München - 33 Drittliga-Spielen (sechs Tore, vier Vorlagen) - verbrachte, stand bei einigen Klubs auf der Liste. Zuletzt wurde auch über eine Rückkehr des 26-jährigen Angreifers zum SV Waldhof Mannheim spekuliert. Doch daraus wird nichts.

Aber: Der gebürtige Troisdorfer bleibt zumindest im Südwesten der Bundesrepublik. Drittliga-Meister und Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg hat sich die Dienste Boyambas gesichert. Boyamba unterschrieb bei den Saarländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Joseph vereint seine spielerische Qualität mit hoher Torgefahr. Durch seine Schnelligkeit und Flexibilität in der Offensive wird er unsere Mannschaft bereichern", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Boyamba ist nach Dominik Martinovic (SV Waldhof Mannheim) und Paul Stock (TSV Steinbach) der dritte Elversberger Zugang für die Serie 2023/2024.

Boyamba ergänzt: "Der Spielstil, den die SV Elversberg verkörpert hat, gefällt mir einfach. Man hat in der letzten Saison gemerkt, dass hier ein intaktes, gutes Team am Werk ist. Ich freue mich auf die Zeit in Elversberg und werde alles für die Mannschaft und den Verein geben."

Boyamba spielte schon auf Schalke, in Dortmund und Wattenscheid

Boyamba wurde nach seinen frühen Jugendstationen bei den Sportfreunden Troisdorf und dem FC Hennef beim MSV Duisburg und dem FC Schalke 04 ausgebildet. Nachdem er mit Schalke 2015 deutscher A-Junioren-Meister wurde, gelang ihm dort auch der erste Schritt in den Herrenbereich.

Für die Schalker Reserve war der Offensivspieler ebenso in der Regionalliga aktiv wie anschließend für den BSV Rehden, für die SG Wattenscheid und die U23 von Borussia Dortmund, die er zwischenzeitlich als Kapitän anführte.

Mit der Erfahrung von vereinsübergreifend 140 Regionalliga-Spielen in fünf Jahren (41 Tore, 26 Vorlagen) vollzog Boyamba im Sommer 2020 seinen nächsten Karriereschritt und schloss sich dem SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga an. Für Mannheim, wo er auf nahezu jeder Offensiv-Position zum Einsatz kam, absolvierte Boyamba in zwei Jahren 68 Drittliga-Spiele, erzielte dabei 17 Tore und bereitete sechs Treffer vor. Kein Wunder, dass der SV Waldhof den Offensivspieler gerne zurückgeholt hätte. Insgesamt bringt Boyamba eine Erfahrung von 101 Drittliga-Einsätzen (23 Tore, zehn Vorlagen) mit nach Elversberg.