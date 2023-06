Viktoria Köln: 78-maliger Zweitligaspieler im Anflug auf Höhenberg

Der FC Viktoria Köln bastelt noch an seinem Kader. Am 28. Juni ist Trainingsauftakt in Köln-Höhenberg. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dann dieser Spieler mit dabei ist.

Mit Valdrin Mustafa (SV Elversberg), Donny Bogicevic (TSV Steinbach Haiger) und Stefano Russo (SV Waldhof Mannheim) hat der FC Viktoria Köln bisher drei externe Zugänge vorgestellt. Der vierte Neue ist im Anflug auf den Sportpark Höhenberg.

Wie RevierSport nämlich erfuhr, soll die Viktoria kurz vor der Einigung mit Bryan Henning stehen. Einem Wunschspieler, der aktuell bis zum 30. Juni 2023 noch an Zweitligist Eintracht Braunschweig gebunden ist.

Henning steht auch bei der Konkurrenz wie 1860 München, aber auch Zweitligist VfL Osnabrück auf dem Wunschzettel. Und auch Preußen Münster soll bei Henning angeklopft haben. Doch die Viktoria scheint hier die Nase vorne zu haben und alles deutet daraufhin, dass der 28-jährige Henning beim Viktoria-Trainingsauftakt am 28. Juni im Sportpark Höhenberg zugegen sein wird.

Auch interessant: Der 78-malige Zweitligaprofi stand in den letzten Monaten auch bei Rot-Weiss Essen auf dem Zettel. Nach RevierSport-Informationen war Ex-RWE-Sportchef und heutiger RWO-Cheftrainer Jörn Nowak nämlich stark an Henning interessiert. Doch unter der neuen sportlichen Führung um Sportdirektor Christian Flüthmann und Kaderplaner Marcus Steegmann ist das Essener Henning-Interesse verflacht.

Henning ist ein Mann, der sich im Mittelfeld-Zentrum auf der Sechser- oder Achter-Position am wohlsten fühlt. Er gilt als sehr lauf- und zweikampfstark und kann auch den finalen Pass spielen.

Bryan Henning spielte schon in der 1. Bundesliga in Österreich

In der abgelaufenen Zweitliga-Saison absolvierte der gebürtige Berliner 25 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage) für Eintracht Braunschweig. Neben den 78 Zweitliga-Begegnungen hat Henning auch 68 Spiele in der 3. Liga und 85 Begegnungen in der Regionalliga stehen. Er stand neben Braunschweig auch schon beim 1. FC Union Berlin, Hertha BSC, Hansa Rostock und VfL Osnabrück unter Vertrag. In der Saison 2018/2019 spielt er auch beim FC Wacker Innsbruck. In der österreichischen 1. Bundesliga kommt er auf 27 Partien. Nun dürften ab dem 1. Juli weitere Spiele in seiner Vita in der deutschen 3. Liga folgen.