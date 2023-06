MSV Duisburg: Fans sammeln für den Etat - schon sechsstellige Summe beisammen

Fans des MSV Duisburg wollen den Spieleretat erhöhen und haben daher zu Spenden aufgerufen. Bisher sorgten über 400 Überweisungen für eine sechsstellige Summe.

Beim MSV Duisburg ist es mit Blick auf die Kaderplanung weiterhin ruhig. Das hängt auch mit der finanziellen Lage der Zebras zusammen, wie Sportchef Ralf Heskamp neulich im RS-Interview erklärte.

Um die Zulassung zur kommenden Drittliga-Saison müssen sich die Duisburger aber nicht sorgen - am Wochenende rechnen sie mit der offiziellen Bestätigung des DFB. Dennoch wird der Etat etwas geringer als in der Vorsaison - da lag er bei knapp fünf Millionen Euro - ausfallen.

Womöglich können sich die Duisburger aber bald über unverhofftes Sonderbudget für die Vertragsverhandlungen freuen. Das ist zumindest der Plan von "Laufen für den MSV". Das Fan-Bündnis hatte zu Spenden für einen höheren Spieleretat der Profimannschaft aufgerufen.

Wer mag, kann einen Betrag auf das Konto des Vereins überweisen. Mithilfe einer Sponsorengruppe wird die Summe dann verdreifacht - bis maximal 180.000 Euro erreicht sind (das ursprünglich genannte Budget von 150.000 Euro wurde nachträglich erhöht).

Und, siehe da: Die Aktion ist in den ersten gut zwei Wochen erfolgreich angelaufen. Nach Angaben der Initiatoren wurden bis Mittwochnachmittag (14. Juni) bereits 38.000 Euro gespendet - unter Hinzunahme der Sponsorengelder ergibt das eine Gesamtsumme von 114.000 Euro.

Über 400 Anhänger haben sich bereits beteiligt, wie das Bündnis auf Nachfrage mitteilte. Die größte Überweisung kam aber nicht von einem Fan, sondern vom Vorstand des MSV. Das Gremium hat symbolträchtige 1902 Euro beigesteuert. Zudem haben zwei Fans 1000 Euro überwiesen.

Die Organisatoren freuen sich aber auch über kleinere Beiträge. "Jeder so viel wie er kann und möchte", betonen sie. Und wer weiß: Womöglich kann Sport-Geschäftsführer Heskamp am Ende tatsächlich mit zusätzlichen 180.000 Euro planen. Die Aktion läuft noch gut zwei Wochen und endet am Abend des MSV-Familientags am 1. Juli. Regelmäßige Zwischenstände und weitere Details dazu gibt es auf der Facebook-Seite von "Laufen für den MSV".