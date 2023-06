MSV Duisburg: Heskamp über Kaderplanung, Relegation und Liga-Neulinge

In genau zwei Wochen, am 26. Juni 2023, startet der MSV Duisburg wieder in die Vorbereitung. Für die Saison 2023/2024 fehlen den Meiderichern noch einige Spieler.

Ähnlich wie Rot-Weiss Essen mit Vinko Sapina (SC Verl) hat auch Revier-Drittligarivale MSV Duisburg mit Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies) bisher nur einen Zugang für die neue Serie präsentiert.

RevierSport hat mit Ralf Heskamp, Sportchef des MSV Duisburg, über den Ist-Zustand der Kaderplanung, die Drittliga-Neulinge, aber auch die Aufstiegsrelegation in der Regionalliga zur 3. Liga gesprochen.

Ralf Heskamp, wann können die MSV-Fans mit dem nächsten Neuzugang rechnen?

Da muss ich wieder leider in Plattitüden antworten: Wir sind mit dem einen oder anderen Spieler in Gesprächen und auch relativ weit. Aber Vollzug können wir noch nicht vermelden. Wir hoffen auch, dass wir zeitnah die nächsten Personalien präsentieren können.

Warum dauert das aktuell so lange?

Da gibt es mehrere Faktoren. Natürlich, dass ist ja kein Geheimnis, müssen wir die finanzielle Lage immer im Auge behalten. Und die Spieler prüfen auch selbstverständlich andere Optionen. Jede Seite will schließlich für sich das Beste herausholen.

Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich als Verantwortlicher eines Drittligisten fünf Aufsteiger auch nicht gut finden würde. Denn dann müssten auch fünf Mannschaften runter. Wir würden noch mehr Unruhe, Trainerwechsel und so weiter haben. Ralf Heskamp

Eines von vier Fragezeichen ist beantwortet: Marlon Frey verlässt den MSV Richtung 1860 München. Ist das für Sie schade?

Ja, weil wir mit Marlon Frey einen guten Austausch hatten. Das lief alles sehr offen ab. Er hat hier eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihn gerne behalten. Aber aktuell liegt bei uns die Priorität auf den Offensivspielern, Stürmern. Marlon wollte da nicht mehr warten und hat sich für München entschieden. Wir wünschen ihm bei den Löwen viel Erfolg.

Wie ist denn der Stand bei Lukas Raeder, Benjamin Girth und Kolja Pusch?

Da ist die Lage unverändert. Weder die Spieler noch wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir befinden uns weiter in Gesprächen.

Gesprochen, das wurde am Sonntag auch über das Relegationsspiel zwischen Unterhaching und Cottbus. Wie haben Sie das verfolgt und hat Sie das Resultat überrascht?

Ich bin schon vor dem ersten Duell davon ausgegangen, dass das ein 50:50-Ding wird. Das ist ja in solchen Relegationsspielen oft der Fall. Unterhaching hat das gut gemacht, Cottbus war nicht viel schlechter. Aber am Ende hatte Unterhaching einfach die effektiveren Spieler. Für Claus-Dieter Wollitz, mit dem ich noch zusammengespielt und in Osnabrück gearbeitet habe, tut es mir sehr leid. Ich weiß, wie sehr er den Aufstieg wollte. Aber 'Pele' wird sich jetzt ein, zwei Tage ärgern und einen neuen Angriff unternehmen.

Was halten Sie eigentlich von dieser Relegation?

Klar ist, dass eigentlich jeder Meister aufsteigen müsste. Aber hier hat der DFB in seinen Strukturen eine große Chance verpasst. Es hätte einfach eine Reform geben müssen, in der es nur drei Regionalligen gibt. So wären immer drei Drittligisten ab- und drei Viertligisten aufgestiegen. Und jetzt ist es so, dass ein Meister am Ende am Boden liegt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich als Verantwortlicher eines Drittligisten fünf Aufsteiger auch nicht gut finden würde. Denn dann müssten auch fünf Mannschaften runter. Wir würden noch mehr Unruhe, Trainerwechsel und so weiter haben.

Was sagen Sie denn zu den Liga-Neulingen?

Das Feld rückt mit den Aufsteigern Unterhaching, Ulm, Münster und Lübeck noch einmal enger zusammen. Das sind alles Klubs, die auf Strecke weiter nach oben und nicht nur um den Klassenerhalt spielen wollen. Ich erwarte eine sehr spannende Drittliga-Saison 2023/2024.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (3): Lukas Raeder, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (17): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)