TV-Rechte 3. Liga: Topspiel am Samstag und mehr exklusive Spiele für "MagentaSport"

In den nächsten vier Jahren bekommen Zuschauer der 3. Liga nur noch zwei Partien pro Spieltag im Free-TV zu sehen. Auch der Rahmenspielplan wird neu angelegt.

Die 3. Liga wird auch in den kommenden vier Spielzeiten teilweise frei empfangbar sein. Das erklärte der Streaming-Sender „MagentaSport“ am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung. Demnach habe man als TV-Erstrechtverwerter für die Saisons 2023/24 bis 2026/27 eine sogenannte Sublizenz an die ARD vergeben.

Diese Lizenz berechtigt sowohl die ARD als auch ihre dritten Programme dazu, an jedem Wochenende zwei Partien aus der 3. Liga zu übertragen. Das bedeutet, dass insgesamt 68 Spiele frei empfangbar zu sehen seien werden, während 312 Duelle – und damit so viele wie noch nie – exklusiv bei „MagentaSport“ gezeigt werden.

„Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schluss-Minute des letzten Spieltags beste Unterhaltung, viele Überraschungen, tolle Fans und ehrlichen Fußball. Unser erfolgreiches Angebot bietet bis 2027 noch mehr Exklusiv-Spiele mit vielen spannenden Klubs", betonte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, der im neuen Programm einen „guten Mix aus Pay TV und frei empfangbarem Angebot sieht“.

Die Samstags-Konferenz umfasst nur noch fünf Spiele

Dabei wird auch der Regel-Spieltag angepasst. Während es bei dem Topspiel am Freitagabend und drei Sonntagspartien bleibt, beinhaltet die Samstags-Konferenz ab 13.45 Uhr künftig nur noch fünf Spiele. „Ein Top-Spiel wertet den späten Samstag-Nachmittag zusätzlich auf“, kündigte der Sender in der Pressemitteilung an.

Dabei gab „MagentaSport“ auch einen Einblick in die Zahlen der abgelaufenen Saison. Demnach haben die Reichweiten im Vergleich zum Vorjahr weiter zugelegt und seien auf insgesamt fast 25 Millionen Zuschauer angestiegen.

Die Konferenz sei sogar um 35 Prozent häufiger angeschaut worden. Als Grund dafür führte der Sender „die spannenden Aufarbeitungen bei den Vorort-Produktionen“ an und erklärte: „Der inhaltliche Mehrwert, alle Spiele mit einer Redaktion vor Ort zu produzieren, schafft eine thematische Vielfalt mit bundesweiter Prägung.“

Aber auch bei den Einzelspielen verzeichne man positive Entwicklungen. „Topspiele wie TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden erzielen mit rund 300.000 Zuschauern Top-Reichweiten im Pay-Angebot bei MagentaSport. Darüber hinaus wurden die Highlight-Clips auf den digitalen Kanälen rund 3,5 Millionen Mal abgerufen. Zahlen, die belegen: die Relevanz der 3. Liga wächst beständig.“

Ab dem 4. August geht es dann in die nächste Drittliga-Saison. Die Attraktivität der Liga hat mit den Aufsteigern aus Münster und Lübeck oder dem Abstieg von Arminia Bielefeld sicherlich nicht abgenommen.