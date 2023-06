3. Liga: 29 Spiele, 11 Tore! Regensburg holt diesen Regionalliga-Stürmer

Der SSV Jahn Regensburg hat einen torgefährlichen Angreifer aus der Regionalliga Südwest verpflichtet.

Noah Ganaus schließt sich dem SSV Jahn Regenbsurg an. Der 22-jährige Stürmer kommt vom VfB Stuttgart II nach Regensburg und unterzeichnete beim Drittligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Nach der Rückkehr von Andreas Geipl (1. FC Heidenheim) ist Noah Ganaus der zweite externe Neuzugang für die kommende Spielzeit 2023/24. Der großgewachsene Stürmer - Ganaus misst 1,93 Meter - erzielte in der vergangenen Regionalliga-Südwest-Saison elf Tore in 29 Spielen für den VfB II. Drei weitere Treffer legte der Angreifer auf.

"In Noah Ganaus haben wir einen talentierten und vielversprechenden Stürmer gefunden, der bereits in der Regionalliga seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Für die künftige Spielzeit glauben wir fest daran, dass er dem SSV Jahn mit seinen Fähigkeiten helfen wird. Zusammen mit Noah wollen wir aber natürlich auch an seinen Entwicklungsfeldern arbeiten, damit er erfolgreich und schnell die nächsten Schritte im Trikot des SSV Jahn gehen kann", erklärt Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn.

Ganaus verbrachte fast seine gesamte Jugendzeit beim VfB Stuttgart, ehe er für je eine Spielzeit in die U19 zu den Stuttgarter Kickers (2018/19) und zum Chemnitzer FC (2019/20) wechselte. Beim SSV Reutlingen sammelte der 22-Jährige anschließend in der Saison 2021/22 in der Oberliga Baden-Württemberg bereits erste Erfahrung im Herrenbereich (19 Spiele, 10 Tore). In der Folge kehrte er Anfang 2022 zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart zurück.

"Seit den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich ein super Gefühl. Das Konzept und die Philosophie des SSV Jahn haben mich überzeugt. Mein Ziel ist es nun, mich zunächst in der 3. Liga zu etablieren und der Mannschaft mit hoffentlich vielen Toren zu helfen, damit wir unsere Saisonziele erreichen. Ich kann es kaum erwarten, vor dieser Kulisse und den Fans im Jahnstadion Regensburg aufzulaufen", sagt Ganaus.