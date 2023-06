Dynamo Dresden: Von einem Liga-Konkurrenten - 12-Tore-Mann unterschreibt

Dynamo Dresden hat einen neuen Offensivspieler für die kommende Saison verpflichtet. Er kommt von einem Liga-Konkurrenten an die Elbe.

Die SG Dynamo Dresden hat Tom Zimmerschied verpflichtet. Der offensive Außenbahnspieler, der zuletzt für den Halleschen FC auflief, wechselt ablösefrei zur SGD und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2025. In der vergangenen Saison erzielte Zimmerschied, der auch bei diversen Zweitligisten auf dem Zettel stand, zwölf Tore für den HFC.

„Es freut uns sehr, dass wir Tom als ersten Neuzugang für die kommende Saison gewinnen konnten. Er hat in Halle eine starke Runde gespielt und bringt als technisch versierter Spieler durch seine Tempodribblings, seine Übersicht auf dem Platz, vor allem aber auch seine herausragende Torgefahr genau die Qualitäten mit, die wir für das Erreichen unserer Ziele brauchen werden“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

„Nach den guten Gesprächen mit Ralf Becker und Markus Anfang war ich sofort davon überzeugt, dass der Schritt zu Dynamo Dresden für mich der absolut richtige ist. Ich bin sehr glücklich zur neuen Spielzeit hier in Dresden spielen zu können. Ehrlich gesagt kann ich es jetzt schon kaum erwarten, dass es in ein paar Wochen mit der Vorbereitung losgeht“, sagte Tom Zimmerschied nach der Vertragsunterschrift.

Der gebürtige Koblenzer reifte in den Nachwuchsschmieden des FC Bayern München und der Spielvereinigung Unterhaching zum Fußballprofi. Über den Regionalligisten VfR Garching und den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn schloss sich der Offensivspieler zur Saison 2021/2022 dem Halleschen FC in der 3. Liga an.

Für die Saalestädter kam Zimmerschied in der abgelaufenen Spielzeit in 36 Pflichtspielen meist über den linken Flügel zum Einsatz und war mit zwölf Treffern und drei Torvorlagen am Saisonende bester Scorer seines Teams.

Derweil werden Kapitän Tim Knipping, Patrick Weihrauch, Robin Becker, Michael Akoto und Max Kulke Dynamo Dresden verlassen.