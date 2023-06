3. Liga: Sandhausen verpflichtet ehemaligen Zweitliga-Torschützenkönig

Wenn man solch einen Stürmer für die 3. Liga verpflichtet, dann kann dieser Verein nur große Ziele verfolgen: Das trifft auf den SV Sandhausen zu.

Mittelstürmer Rouwen Hennings geht ab sofort für den SV Sandhausen auf Torejagd. Der 35-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in die Kurpfalz. Das vermeldete der Zweitliga-Absteiger und Drittliga-Neuling SV Sandhausen offiziell.

Der neue SVS-Sportdirektor Matthias Imhof sieht in Hennings einen "Vollblutstürmer, der den Fußball lebt. Er kann nur Vollgas geben", meint Imhof. "Rouwen wird uns im Sturm Durchschlagskraft verleihen und mit seiner Routine und Abgeklärtheit die Mannschaft führen können", sagte Imhof weiter.

In der abgelaufenen Saison kam Hennings auf 29 Pflichtspieleinsätze für Fortuna Düsseldorf, in denen ihm sechs Treffer und vier Torvorlagen gelangen. Der Stürmer trug bereits das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, als er für die U21 2007/08 in acht EM-Qualifikationsspielen acht Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.

"Nach dem ersten Kontakt mit Teammanager Philipp Klingmann, den ich noch aus meiner Karlsruher Zeit kenne, konnten mich die Verantwortlichen in freundschaftlichen Gesprächen mit ihrer euphorischen Zielsetzung überzeugen. In der 3. Liga erwartet uns ein harter Kampf, dem wir uns stellen werden. Ich freue mich auf die Zeit beim SVS", erklärte Hennings nach der Vertragsunterzeichnung.

Von seinen Jugendvereinen VfL Oldesloe und SSC Hagen Ahrensburg ging es in den Nachwuchsbereich des Hamburger SV, wo er alle Jugendmannschaften durchlief und in der Regionalliga Nord auf sich aufmerksam machte.

So feierte er sein Zweitligadebüt in der Saison 2007/08 für den VfL Osnabrück (29 Spiele, 2 Tore, 7 Vorlagen), anschließend stürmte er, zunächst als Leihspieler, für den FC St. Pauli im Unterhaus. Mit den Kiezkickern, die ihn 2009 unter Vertrag nahmen, feierte Hennings im Folgejahr den Aufstieg in die Bundesliga, wo er gegen den SC Freiburg debütierte und gegen Borussia Dortmund seinen ersten von insgesamt 23 Bundesligatreffern erzielte.

Rouwen Hennings: 2014/15 war er Zweitliga-Torschützenkönig

Nach einer Leihe zum damaligen Drittligisten VfL Osnabrück führte der Weg des Stürmers in den Südwesten Deutschlands, wo er mit dem Karlsruher SC die Rückkehr in die 2. Bundesliga feierte. Im Dress des KSC wurde Hennings in der Spielzeit 2014/15 mit 17 Treffern Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Nach einem Zwischenstopp beim englischen Zweitligisten FC Burnley (2015/16) zog es Hennings zurück nach Deutschland: Seit 2016 blieb er bei der Düsseldorfer Fortuna und feierte 2018 den Aufstieg, den Klassenerhalt im Folgejahr und stieg mit dem Verein 2020 in die 2. Bundesliga ab.