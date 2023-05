3. Liga: Trotz Platzverweis - Dresdener darf im Saisonfinale spielen

Kyu-Hyun Park von Dynamo Dresden sah am vergangenen Spieltag Gelb-Rot. Dennoch darf er im Saisonfinale spielen, da der DFB die Sperre aufgehoben hat.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Gelb-Rot-Sperre gegen Linksverteidiger Kyu-Hyun Park von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden aufgehoben.

Der Antrag von Dresden war erfolgreich, der Südkoreaner darf am Samstag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) am letzten Spieltag gegen Absteiger VfL Oldenburg spielen, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Die SGD hatte Protest eingelegt, weil Park seine erste Verwarnung im Auswärtsspiel gegen den SV Meppen (1:4) am Montagabend nicht wahrgenommen hatte.

Er hatte Gelb für ein Zeitspiel gesehen, das aber nicht mitbekommen, weil er mit dem Rücken zu Schiedsrichter Lars Erbst gewandt war. Nach einem Foulspiel in der 68. Minute hatte der Unparteiische den 22-Jährigen dann mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Dass ihm ein Platzverweis für das Foul drohen würde, konnte Park demzufolge nicht wissen.

"Wir haben am Samstag ein sehr wichtiges Heimspiel vor uns, dass wir mit dem bestmöglichen Kader bestreiten und unbedingt gewinnen wollen. Deshalb sind wir sehr froh darüber, auch auf Kyu-Hyun Park zurückgreifen zu können", wird Geschäftsführer Ralf Becker zu der Entscheidung des Verbandes zitiert.

Dynamo will die kleine Restchance auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga am Samstag nutzen. Die Dresdner hatten durch die Niederlage am Montagabend bei Meppen ihre komfortable Ausgangssituation im Aufstiegskampf verschenkt.

Und auch das hatte mit dem Platzverweis gegen Park zu tun. Denn zu diesem Zeitpunkt führte Dynamo noch mit 1:0. Doch den Freistoß nach dem Park-Foul verwandelte Meppen zum Ausgleich und zog dann noch auf 4:1 davon.

Daher muss Dresden, aktuell auf Platz sechs, seine Aufgabe im Heimspiel gegen Oldenburg lösen und auf Patzer der Konkurrenz in der Spitzengruppe der 3. Liga hoffen. Die besten Karten hat aktuell der VfL Osnabrück, der Borussia Dortmunds U23 empfängt. Wehen Wiesbaden steht ebenfalls vor Dresden und trifft auf den Halleschen FC.